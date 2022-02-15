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    主持佛堂襌修卻與人夫上摩鐵「同修」 她辯：討論簽注

    陳姓女子主持佛堂襌修，卻被抓包與已婚的「同修」者李男上摩鐵，入住「803」號房，李妻怒控2人偷情近百次，求償50萬元。（情境照）

    陳姓女子主持佛堂襌修，卻被抓包與已婚的「同修」者李男上摩鐵，入住「803」號房，李妻怒控2人偷情近百次，求償50萬元。（情境照）

    2022/02/15 11:57

    〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子主持佛堂襌修，卻被抓包與已婚的「同修」者李男上摩鐵，入住「803」號房，李妻怒控2人偷情近百次，求償50萬元，簡易庭原本判決2人賠償30萬元，陳女上訴辯稱，行車記錄器中的「住803」是討論簽賭號碼，新北地院合議庭判定2人確實有上摩鐵偷情「啪啪啪」並以房號作為簽注靈感，但無法證明有上百次性行為，因此改判2人僅須賠償10萬元。

    李妻提訴指出，2019年間，她因發現丈夫偷偷向公司請假，進而調閱李男的行車紀錄器，發現他竟與「閨密」陳女跑到新北市八里區某摩鐵入住「803」號房，經質問後，李男認錯坦承從2016年至2019年間，與陳女交往並赴摩鐵「啪啪啪」近百次，因此求償50萬元，簡易庭法官審理後判決2人賠償30萬元。

    陳女上訴否認與李妻是「閨密」，強調她與李男屬同修，單純因信仰而往來，否認交往、發生性行為，至於行車紀錄器中的「住803」只是討論簽注；陳女並認為李男與其妻聯手要騙她的錢。

    李男則坦言從2016年至2019年間，多次利用上班時間或請假，與陳女相約至摩鐵偷情，每次都有發生性行為，次數達上百次。

    合議庭調查，李妻曾對2人提出妨害家庭告訴，經地檢署函詢摩鐵，確認李男汽車確實有在2019年8月間，入住「803」號房，再勘驗行車記錄器，對話中，李男先說：「好不然妳去簽一下，哈哈」，陳女則回以：「剛剛我們住哪」、「剛剛是不是住803」等語。

    合議庭判定2人確實有在當日赴摩鐵偷情發生性行為，且以住房房號作為簽注靈感，但無法證明有上百次性行為，因此改判2人僅須賠償10萬元。

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