驚覺有機車待轉區！ 騎士老婦內側左轉道外切...遭直行車撞亡

機車騎士老婦遭國華路同向行駛於中線車道直行的廂型車攔腰撞上，連人帶車倒地、滑行，安全帽也脫離。（圖由讀者提供）

2022/02/15 10:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣69歲黃姓老婦，騎機車欲前往苗栗市家樂福購物，她騎抵家樂福外的國華路信邦電子路口，原在內側左轉車道等候左轉，疑似發現該路口有機車左轉待轉區，急忙外切前往待轉，未料遭後方直行廂型車撞上，送醫傷重不治。

警方呼籲汽機車駕駛應遵守交通標誌、標線及號誌行駛，行經路口前也請減速慢行，養成防禦駕駛的觀念，共同維護交通安全。

請繼續往下閱讀...

這起車禍發生在13日傍晚5點半許，車禍發生經過被在該路口機車待區內停等的美食平台外送員的行車紀錄器拍下。畫面顯示，老婦原本停在國華路的內側左轉車道，準備左轉入自由街，黃婦後方也有多輛汽車等候左轉。

但老婦突然騎機車要往外側切，遭國華路同向行駛於中線車道直行的廂型車攔腰撞上，連人帶車倒地、滑行，安全帽也脫離。老婦經消防隊員送醫搶救，於當晚傷重不治。

據警方調查，老婦與廂型車駕駛胡男都沒有喝酒；老婦當時準備前往家樂福、胡男於返家途中。警方綜合美食平台外送員及胡男的行車紀錄器畫面，老婦可能發現該路口有機車左轉待轉區，遂打算由內側左轉車道切出到待轉區，與直行的胡男發生碰撞。

警方初步研判，老婦於該路口未依標誌、標線及號誌行駛，胡男也未注意車前狀況，全案依過失致死罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法