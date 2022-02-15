雪山受傷郭男及外籍領隊 空勤隊今順利吊掛下山就醫

空勤隊出動直升機將受傷的郭男等2人送下山就醫。（記者歐素美翻攝）

2022/02/15 10:03

〔記者歐素美／台中報導〕登山團體SPK野雪隊一行三人，攀登台中市和平區雪山雪東線攀登，隊員郭男（33歲）在和平區雪東線10.4K（雪山圈谷）不慎摔傷，左腿疑似骨折，脊椎疼痛無法行走，在附近進行雪訓的山友發現，打電話向台中市消防局求援，消防局於13日派員上山搜救，因山區下雨、天氣不佳，搜救困難，今天一早天氣轉晴，空勤隊出動直升機，終於將郭男及背部疼痛的外籍領隊，一同吊掛下山送往東勢農民醫院就醫。

台中市消防局於13日上午11時許接到雪訓團隊康先生報案指出，SPK野雪隊一行三人攀登雪山雪東線，隊員郭男（33歲）在雪東線10.4K處不慎滑倒，意識清楚，但疑脊椎受傷，無法行動，山友先將他搬運至9.7K處帳篷處，並留守2名隊員陪同。

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因山區下雨，無法派遣直升機前往救援，台中市消防局出動隊員於13日下午徒步前往，但路程遙遠，山中又有殘雪，直到昨天下午接觸患者，患者受傷嚴重且無法排除腰椎受傷問題，不建議移動，遂等待直升機執行吊掛作業，並留下2名搜救人員陪同患者，其餘人員返回三六九山莊待命。

今天一早天氣轉晴，該團外籍領隊背部疼痛，身體明顯不適，申請一併吊掛下山就醫，空勤隊出動直升機於上午近8點進行吊掛任務，於8點11分順利將兩人空運至東勢河濱公園，由救護車送往東勢農民醫院。

雪山積雪，郭男受傷後因氣候不佳，一度受困在山區。（記者歐素美翻攝）

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