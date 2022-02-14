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    首頁　>　社會

    清晨空蕩街道黃牌重機無人自走飄移！ 監視器還原心碎真相

    無人重機自行飄移空蕩街道嚇壞民眾，監視畫面還原真相，原來前方路口發生重機、轎車擦撞事故，騎士重摔身亡，機車仍筆直向前滑行。（民眾提供）

    無人重機自行飄移空蕩街道嚇壞民眾，監視畫面還原真相，原來前方路口發生重機、轎車擦撞事故，騎士重摔身亡，機車仍筆直向前滑行。（民眾提供）

    2022/02/14 14:23

    〔記者佟振國／南投報導〕清晨空蕩蕩的街道，無人重機卻自走飄移！南投縣埔里鎮信義路與明德北路口，日前清晨發生轎車與黃牌大型重型機車擦撞事故，重機騎士遭抛飛撞上中央分隔島路燈桿後重摔落地不起，重機卻仍平穩向前沿著內側車道滑行一段距離，直到失去動力偏移擦撞路邊2部轎車才倒地，至於年僅20歲的重機騎士送醫後不幸傷重不治，離奇事故畫面曝光也令人發毛。

    埔里鎮信義路往霧社方向近地理中心碑路段旁的2部轎車，本月6日清晨6點多遭到1部黃牌大型重型機車擦撞，發生巨大聲響，外側車門、後視鏡受損，驚醒睡夢中的居民，現場卻沒有發現重機騎士，調閱路旁民宅監視器畫面才還原這起離奇的交通事故。

    原來黃牌重機之前在信義路與明德北路口，與1部轎車發生輕微擦撞，重機連人帶車仍筆直向前，但隨即騎士撞上中央分隔島上的路燈桿重摔落地，重機仍沿著內側車道持續向前滑行一段距離，直到失去動力偏向外側車道，再擦撞路邊2部轎車才倒在路邊，一場汽、機車的擦撞事故，也波及遠處的2部轎車。

    據了解，信義路近明德北路口前段有小型的彎道，影響視線，車輛行經路口須特別注意，否則易反應不及發生事故，這起事故也導致年僅20歲的男騎士不幸死亡，警方初步調查，當時路口紅綠燈號誌已經運作，肇事原因與責任將一步調查釐清。

    重機持續沿內側車道向前滑行，直到失去動力向外偏移，擦撞路邊2部轎車。（民眾提供）

    重機持續沿內側車道向前滑行，直到失去動力向外偏移，擦撞路邊2部轎車。（民眾提供）

    發生事故的黃牌重機平穩向前滑行，先擦撞後方的白色轎車左側車門及後視鏡，再撞上前方白色轎車的左後保險桿才倒下。（民眾提供）

    發生事故的黃牌重機平穩向前滑行，先擦撞後方的白色轎車左側車門及後視鏡，再撞上前方白色轎車的左後保險桿才倒下。（民眾提供）

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