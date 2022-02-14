千鈞一髮！國道火燒車祖孫3人跳車逃…直見廂型車燒成廢鐵

1輛廂型車今行經國3彰化路段時突然火燒車，車上祖孫3人車都還未停妥即跳車逃命，整輛車被大火吞噬，燒成廢鐵。（彰化消防局提供）

2022/02/14 13:32

〔記者湯世名／彰化報導〕真是千鈞一髮！1輛廂型車今天上午行經國道3號台中、彰化交界路段時突然竄出濃煙，71歲汪姓駕駛企圖將車駛往路肩，不料火勢愈來愈大，汪翁與妹妹、孫子在廂型車都還在行駛中即跳車逃命，整輛車瞬間大火吞噬，車頭還轉彎朝南停放，撿回一命的祖孫3人嚇出一身冷汗直呼：「好險！」消防人員部署水線搶救，10多分鐘後將火勢撲滅，廂型車已燒成廢鐵，起火原因由國道七隊釐清。

國道七隊指出，這起離奇火燒車發生在今天上午10點多，71歲汪姓老翁開著廂型車載著妹妹與孫子行經國道3號北上187公里彰化和美路段中線車道時，突然發現車尾冒煙且迅速竄出火苗，趕緊轉動方向盤欲開往外側路肩，不料火勢愈發猛烈還燒到車內，汪翁3人在車輛還在行進中即跳車逃命，廂型車往前滑行多公尺後還自動轉回朝南，最終逆向停於外車車道，後方車輛緊急閃避，未發生碰撞。

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廂型車大火一度燒出濃煙竄天，汪男3人站在遠處眼睜睜看著廂型車被大火吞噬，祖孫3人僥倖逃過一劫直呼：「好險！」彰化縣消防局據報派員趕往現場，部署水線搶救，10多分鐘後將火勢撲滅，整輛車燒成廢鐵。

這起火燒車造成後方車流回堵，所幸並不嚴重，車流不久後即紓解，廂型車起火原因已由國道七隊進一步釐清。

1輛廂型車今行經國3彰化路段時突然火燒車，車上祖孫3人車都還未停妥即跳車逃命，整輛車滑行後逆向停放。（彰化消防局提供）

1輛廂型車今行經國3彰化路段時突然火燒車，被大火吞噬，燒成廢鐵。（彰化消防局提供）

1輛廂型車今行經國3彰化路段時突然火燒車，整輛車被大火吞噬，消防人員搶救仍燒成廢鐵。（國道七隊提供）

1輛廂型車今行經國3彰化路段時突然火燒車，整輛車被大火吞噬，消防人員搶救。（國道七隊提供）

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