導航惹禍？彰化線西地標寶安宮牌樓慘遭貨櫃車撞倒

線西鄉著名地標寶安宮牌樓慘遭貨櫃車撞歪傾斜，有倒塌之虞，廟方人員今天將牌樓拆除。（記者湯世名攝）

2022/02/13 10:31

〔記者湯世名／彰化報導〕導航惹禍？彰化縣線西鄉往來省道台17線與塭仔港的著名地標寶安宮牌樓，2月9日慘遭1輛貨櫃車撞歪，整個牌樓連日來逐漸傾斜，有倒塌之虞，廟方人員趕緊封路，並在今天請來吊車將牌樓拆除，由於這座牌樓已有40年歷史，地方都感到不捨，縣議員賴清美則指貨櫃車是被導航誤引導這條路，又是導航惹的禍。

寶安宮爐主黃豐森指出，2月9日大年初九當天上午，1輛貨櫃車從塭仔港區小路要駛出台17線時，由於貨櫃車有加高，突然間撞到牌樓，導致牌樓兩側柱子水泥嚴重脫落，鋼筋都裸露，他們獲報後趕緊封路，不料連日來整座牌樓不斷傾斜，相當危險，因此請來拖吊車將其拆除。

請繼續往下閱讀...

黃豐森說，這塊牌樓是線西沿海顯著地標，以往民眾來塭仔港遊玩或購買魚貨，只要行經台17線看到這塊牌樓，就知道要轉進去就可一路開到塭仔港，辨識度極高，且牌樓已有40年歷史，等於有寶安宮就有這塊牌樓，如今被撞歪拆除，實在很難過，廟方會向貨櫃車業者求償，並討論重建事宜。

縣議員賴清美接獲民眾反映前往勘查時也感到難以置信。賴清美說，寶安宮奉祀天上聖母媽祖，這塊牌樓是沿海著名的旅遊與進香地標，沒想到會被撞歪傾斜，令人感到難過不捨。據她了解，貨櫃車從台中港過來，原本要去鹿港，沒想到會被導航導引到這裡來，又因為貨櫃車太高而撞倒寶安宮牌樓。

在大型吊車將牌樓頂吊起，以及破壞機具將柱子打掉後，40年歷史的寶安宮牌樓在1個多小時後走入歷史，不少民眾圍觀，直呼不捨。

線西鄉著名地標寶安宮牌樓慘遭貨櫃車撞歪傾斜，有倒塌之虞，廟方人員今天將牌樓拆除，40年牌樓走入歷史。 （記者湯世名攝）

線西鄉著名地標寶安宮牌樓慘遭貨櫃車撞歪傾斜，有倒塌之虞，廟方人員今天將牌樓拆除，40年牌樓走入歷史。（記者湯世名攝）

線西鄉著名地標寶安宮牌樓慘遭貨櫃車撞歪傾斜，鋼筋裸露有倒塌之虞，廟方人員今天將牌樓拆除。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法