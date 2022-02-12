真情不能減刑！大學生誘姦女國中生 賠150萬免蹲苦窯

台中高分院認為張男真情對待小芳，不符合減刑理由，但以他賠償150萬元且於1個月付清據此輕判並給予緩刑，免去其入獄之苦。（資料照）

2022/02/12 17:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓大學生於2018年透過交友軟體，認識僅13歲國中女學生小芳，兩人於2019年起發生性關係數十次，張男還兩度拍下性交過程，觸犯3年至10年的重罪，他辯稱真心真情對待小芳，使小芳得以忘卻被同學霸凌等負面情緒，法官卻認為這些不符合「情堪憫恕」可減刑的理由，不過，張男願賠償150萬元，且於1個月就全數支付，獲得小芳與父母原諒，法官據此輕判徒刑2年，再宣告緩刑5年，免除蹲苦窯之災。

判決書指出，張男於2019年8月至2020年5月間，與就讀國中的小芳（化名）交往約10個月，發生性關係數十次，期間兩人還至少拍攝兩次性愛影片，張男於檢警偵訊、法院審理時，都坦承不諱，且承認他知道小芳就讀國中二年級，當時年齡是13至14歲，發生關係是你情我願。

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張男觸犯的罪名有三，包括對未滿14歲女子性交罪，可判刑3至10年徒刑，對14歲以上未滿16歲女子為性交罪、拍攝少年為性交行為之電子訊號罪，法定刑分別為「7 年以下有期徒刑」、「1年以上7年以下有期徒刑」。

張男於台中高分院審理時，提出道歉信、悔過書，以及他就學的繳費證明，證明他是大學生，且有悔悟之心，張男還強調，他並未違反小芳意願，他與小芳交往時，真心對待小芳，讓小芳得以忘卻「父母失和、家庭爭吵、班上同學霸凌」等負面精神痛苦，應援用刑法「犯罪情狀可憫恕」減刑。

不過，法官認為，張男是大學生等事實，不符合「犯罪情狀可憫恕」的減刑理由，張男是否真情對待小芳，與對小芳性交、拍攝性交影片的犯行，是否「情堪憫恕」，並無重要關連，不過，張男與小芳兩情相悅，張男案發時年僅20歲且無前科，始終坦承犯行，這部分可依刑法「犯罪情狀可憫恕」而減刑。

更重要的是，法官認為，張男去年12月與小芳及其父母和解，賠償150萬元，於今年1月付清，僅約1個月就全數履行，小芳與父母也同意原諒張男，給張男緩刑機會，據此依上述罪名判刑2年，緩刑5年，可上訴。

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