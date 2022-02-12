為800元丟工作！「小北百貨」員工私吞優惠刮刮卡吃上侵占官司

小北百貨周姓女員工私吞客人的優惠萬金卡遭辭退並吞上侵占官司（記者徐聖倫攝）。

2022/02/12 16:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕為800元丟工作！小北百貨去年底進行促銷活動，持振興券前往消費即贈送「萬金卡」，可享有多項優惠，新北市中和區某分店就有員工疑似貪小便宜，未告知客人這項福利，A走71張萬金卡，換算刮出的獎項金額約800元，上月底被負責人發現後立刻將她炒魷魚，為此該員工也吃上官司。

據了解，振興券發放期間，全台各商家、通路都響應政府這一措施進行多項消費優惠，知名的小北百貨也不例外，為鼓勵客人使用振興券消費，推出萬金卡活動，各不同面額的振興券發放2至6張萬金卡，刮出的好禮最大獎有萬元現金，其他獎項也有千元禮券、家電等不少禮品。

請繼續往下閱讀...

但中和區某分店41歲周姓女店員卻貪小便宜，若是客人不知道這項優惠活動，就不主動將萬金卡給客人，全部進了自己口袋。據悉，該店負責人有意識到這樣的行為，但並未掌握確切證據，早已口頭告誡過全體員工，周女依然故我，最後負責人調閱監視器後抓到周女犯罪實證，除了立即將她開除，也在上月底一狀告上警局。

周女接獲通知於前日前往派出所進行偵訊，她向警方表示，確實想透過這樣的行為中飽私囊，但怎知71張的萬金卡刮出來的禮品換算價值也只有約800元，對此她很後悔。訊後警方依業務侵占罪嫌，將周女移送法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法