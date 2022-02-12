為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    為800元丟工作！「小北百貨」員工私吞優惠刮刮卡吃上侵占官司

    小北百貨周姓女員工私吞客人的優惠萬金卡遭辭退並吞上侵占官司（記者徐聖倫攝）。

    小北百貨周姓女員工私吞客人的優惠萬金卡遭辭退並吞上侵占官司（記者徐聖倫攝）。

    2022/02/12 16:36

    〔記者徐聖倫／新北報導〕為800元丟工作！小北百貨去年底進行促銷活動，持振興券前往消費即贈送「萬金卡」，可享有多項優惠，新北市中和區某分店就有員工疑似貪小便宜，未告知客人這項福利，A走71張萬金卡，換算刮出的獎項金額約800元，上月底被負責人發現後立刻將她炒魷魚，為此該員工也吃上官司。

    據了解，振興券發放期間，全台各商家、通路都響應政府這一措施進行多項消費優惠，知名的小北百貨也不例外，為鼓勵客人使用振興券消費，推出萬金卡活動，各不同面額的振興券發放2至6張萬金卡，刮出的好禮最大獎有萬元現金，其他獎項也有千元禮券、家電等不少禮品。

    但中和區某分店41歲周姓女店員卻貪小便宜，若是客人不知道這項優惠活動，就不主動將萬金卡給客人，全部進了自己口袋。據悉，該店負責人有意識到這樣的行為，但並未掌握確切證據，早已口頭告誡過全體員工，周女依然故我，最後負責人調閱監視器後抓到周女犯罪實證，除了立即將她開除，也在上月底一狀告上警局。

    周女接獲通知於前日前往派出所進行偵訊，她向警方表示，確實想透過這樣的行為中飽私囊，但怎知71張的萬金卡刮出來的禮品換算價值也只有約800元，對此她很後悔。訊後警方依業務侵占罪嫌，將周女移送法辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男竟趁夜偷走友人百萬藏品、連神桌都不放過
    2022/02/12 10:35

    男竟趁夜偷走友人百萬藏品、連神桌都不放過
    表弟偷走破萬寶可夢卡收藏 阿姨一句話護航讓他氣炸
    2022/02/08 23:33

    表弟偷走破萬寶可夢卡收藏 阿姨一句話護航讓他氣炸

    自住客選大築文滙 公園學區機能全有
    靠枕卡在夾娃娃機洞口 竟遭人伸手挖走…
    2022/02/01 18:22

    靠枕卡在夾娃娃機洞口 竟遭人伸手挖走…
    家境貧困女學生偷衣服 道歉卻遭私刑扯髮、剪內衣索賠近百倍
    2022/01/29 15:21

    家境貧困女學生偷衣服 道歉卻遭私刑扯髮、剪內衣索賠近百倍

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播