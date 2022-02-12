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    互槓「支那寄生蟲」、「神經病」 2名臨演被判拘役

    高院判2名臨演拘役確定。（資料照）

    高院判2名臨演拘役確定。（資料照）

    2022/02/12 12:57

    〔記者吳政峰／台北報導〕經常在電視劇客串演出的高姓與李姓臨時演員，因工作關係而有齟齬，透過LINE群組抒發己見，遣詞用字卻有神經病、支那寄生蟲、臭俗辣等攻擊性用語。雙方均不滿挨罵，互相提起妨害名譽罪告訴，台北地院分別判高、李2人10日與30日的拘役，日前獲得高等法院維持，全案確定。

    高、李2人是電視劇中的熟面孔，經常客串綠葉角色，卻因工作關係而有爭執。2020年間，李男在LINE的群組內痛罵高男「你有神經病」，又在另一個群組內直指高男罵他，並質疑他是雙面人。

    高男不滿，認為李男想要害他被封殺沒有通告，回訊直指李男是「吃裡扒外」、「共諜」、「共產黨426」、「中共潛伏的内奸」、「支那寄生蟲」、「滾回中國」、「五毛水準」，並說李是「臭俗辣」只會欺善怕惡，「破壞台灣民主」想要破壞臨時演員圈子的和諧。

    場內吵不夠，兩人竟然氣到動用司法資源，互相提起妨害名譽告訴，台北地檢署認為犯行明確，分將兩人起訴。

    台北地院審酌2人無前科，同為臨時演員，因細故而對彼此心生不滿，卻皆不思以和平、理性方式溝通，互相貶損對方名譽，犯後均否認犯行，亦未與對方達成和解，目前仍從事演員工作，無人需撫養家庭等一切情狀，判高男10日拘役，得易科罰金1萬元，李男30日拘役，得易科罰金3萬元。

    兩人不服，提起上訴，但高院認為一審北院認事用法無誤，量刑也合理，日前駁回其訴，全案確定。

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