高雄資源回收廠凌晨火警 環保局疑回收物夾雜瓦斯罐及鋰電池

高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

2022/02/12 08:47

〔記者陳文嬋、洪定宏／高雄報導〕高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中，環保局懷疑資源回收物夾雜瓦斯罐或鋰電池才會起火燃燒，呼籲民眾做好資源回收分類。

環保局於小港區南區資源回收廠內，設有資源回收細分選廠，佔地約1千坪，由市府的資源回收車，載運民眾的資源回收物進廠，從昨天處理到今天凌晨0時許下班。

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不料資源回收細分選廠今凌晨1時許，資源回收物綜合類如塑膠、紙類堆置區，突然不明原因起火燃燒，附近居民發現報警，消防局據報出動高桂、大林、小港、鳳祥、大寮、鳳山分隊共16車39人前往搶救。

消防局表示，人員到達時已有火煙冒出，消防人員立即佈署水線迅速搶救，由於廠內燃燒堆放資源回收物，如塑膠、廢鐵、廢電池等，燃燒面積約500平方公尺，於2時31分火勢控制，2時35分火勢撲滅，6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。

環保局也於現場下風處進行環境監測，5時25分於事故點東南方300公尺處進行量測，PM10為0.712 mg/m3，以及PM2.5為0.705 mg/m3，並架設FTIR進行環境偵測，監測結果無明顯異常。

環保局懷疑資源回收物夾雜瓦斯罐、鋰電池才會自燃，起火源因仍待消防局火場調查釐清，將加強細分選廠監督管理改善，呼籲民眾做好資源回收分類。

局長張瑞琿呼籲民眾在回收高壓瓶罐，如瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐、打火機、電池等，務必將罐中殘氣完全排出後，再進行回收，並提醒清潔隊員有高壓瓶罐、易燃物回收物，以利清潔隊員分類處理，避免悶燒情形發生。（09:04更新）

高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

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