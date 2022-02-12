為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄資源回收廠凌晨火警 環保局疑回收物夾雜瓦斯罐及鋰電池

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    2022/02/12 08:47

    〔記者陳文嬋、洪定宏／高雄報導〕高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中，環保局懷疑資源回收物夾雜瓦斯罐或鋰電池才會起火燃燒，呼籲民眾做好資源回收分類。

    環保局於小港區南區資源回收廠內，設有資源回收細分選廠，佔地約1千坪，由市府的資源回收車，載運民眾的資源回收物進廠，從昨天處理到今天凌晨0時許下班。

    不料資源回收細分選廠今凌晨1時許，資源回收物綜合類如塑膠、紙類堆置區，突然不明原因起火燃燒，附近居民發現報警，消防局據報出動高桂、大林、小港、鳳祥、大寮、鳳山分隊共16車39人前往搶救。

    消防局表示，人員到達時已有火煙冒出，消防人員立即佈署水線迅速搶救，由於廠內燃燒堆放資源回收物，如塑膠、廢鐵、廢電池等，燃燒面積約500平方公尺，於2時31分火勢控制，2時35分火勢撲滅，6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。

    環保局也於現場下風處進行環境監測，5時25分於事故點東南方300公尺處進行量測，PM10為0.712 mg/m3，以及PM2.5為0.705 mg/m3，並架設FTIR進行環境偵測，監測結果無明顯異常。

    環保局懷疑資源回收物夾雜瓦斯罐、鋰電池才會自燃，起火源因仍待消防局火場調查釐清，將加強細分選廠監督管理改善，呼籲民眾做好資源回收分類。

    局長張瑞琿呼籲民眾在回收高壓瓶罐，如瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐、打火機、電池等，務必將罐中殘氣完全排出後，再進行回收，並提醒清潔隊員有高壓瓶罐、易燃物回收物，以利清潔隊員分類處理，避免悶燒情形發生。（09:04更新）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    高市環保局南區資源回收廠內資源回收細分選廠今凌晨1時許突然發生火警，消防局據報花了1個多小時滅火，直到今晨6時48分殘火處理完畢，起火原因由火調人員調查中。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鐵窗無逃生口…新莊公寓失火屋主陽台求援 不幸燒成焦屍
    2022/02/10 20:07

    鐵窗無逃生口…新莊公寓失火屋主陽台求援 不幸燒成焦屍
    台中潭子深夜火燒厝 3人困陽台獲救
    2022/02/10 00:19

    台中潭子深夜火燒厝 3人困陽台獲救

    副都心地王「家泰家悦.」雙強之作
    花蓮吉安黃昏市場旁攤商倉庫起火 隔壁民眾受困救出
    2022/02/09 13:35

    花蓮吉安黃昏市場旁攤商倉庫起火 隔壁民眾受困救出
    除夕夜不平靜！樹林回收廠竄火 警義消171人搶救滅火
    2022/01/31 17:28

    除夕夜不平靜！樹林回收廠竄火 警義消171人搶救滅火
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播