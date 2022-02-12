深夜靈感乍現台北街頭即興塗鴨 「壁」卡索當不成被警逮挨罰

陳嫌的街頭即興創作塗鴨。（記者劉慶侯翻攝）

2022/02/12 08:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕熱愛街頭塗鴨藝術的陳姓男子，日前深夜行經台北市杭州南路時雅興大發，把一處社區大樓外牆當成他的「畫布」即興發揮噴漆創作，但事後未受社區住戶青睞報警。轄管中正一分局調閱監視器展開追查，將陳嫌傳訊到案，他供稱一時興起手癢故才犯案，訊後被依違反社會秩序維護法裁罰。

警方表示，位在北市杭州南路一棟社區大樓管理員，日前晨間巡視時，赫然發現大樓外牆遭塗鴉客噴漆塗鴉，便趕緊會同大樓管委會主委至派出所報案。

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中正一分局仁愛路派出所調閱社區大樓周遭監視器，鎖定身著黑衣、戴毛帽並騎乘腳踏車的陳姓男子涉有重嫌，便循線通知陳嫌到案說明。

陳嫌到案後承認不諱，並聲稱對國外街頭塗鴉藝術十分感興趣，當時他是一興起手癢，所以拿著先前在五金行購買的噴漆罐，在社區外牆「即興創作」起黑白兩色相間的英文字母塗鴉。沒想到沒受到社區居民青睞外反倒遭報案舉發，全案詢後依違反社會秩序維護法移送裁罰。

警方表示，街頭塗鴉涉嫌違反社會秩序維護法，最高可處3000元以下罰鍰，另亦可能面臨民事侵權損害賠償問題，千萬勿隨意塗鴉、破壞都市景觀，以免被法辦罰款，也呼籲民眾如發現不法，可立即報警反映。

陳嫌騎著腳踏車四處找他的「街頭畫布」。（記者劉慶侯翻攝）

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