為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    深夜靈感乍現台北街頭即興塗鴨 「壁」卡索當不成被警逮挨罰

    陳嫌的街頭即興創作塗鴨。（記者劉慶侯翻攝）

    陳嫌的街頭即興創作塗鴨。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/02/12 08:40

    〔記者劉慶侯／台北報導〕熱愛街頭塗鴨藝術的陳姓男子，日前深夜行經台北市杭州南路時雅興大發，把一處社區大樓外牆當成他的「畫布」即興發揮噴漆創作，但事後未受社區住戶青睞報警。轄管中正一分局調閱監視器展開追查，將陳嫌傳訊到案，他供稱一時興起手癢故才犯案，訊後被依違反社會秩序維護法裁罰。

    警方表示，位在北市杭州南路一棟社區大樓管理員，日前晨間巡視時，赫然發現大樓外牆遭塗鴉客噴漆塗鴉，便趕緊會同大樓管委會主委至派出所報案。

    中正一分局仁愛路派出所調閱社區大樓周遭監視器，鎖定身著黑衣、戴毛帽並騎乘腳踏車的陳姓男子涉有重嫌，便循線通知陳嫌到案說明。

    陳嫌到案後承認不諱，並聲稱對國外街頭塗鴉藝術十分感興趣，當時他是一興起手癢，所以拿著先前在五金行購買的噴漆罐，在社區外牆「即興創作」起黑白兩色相間的英文字母塗鴉。沒想到沒受到社區居民青睞外反倒遭報案舉發，全案詢後依違反社會秩序維護法移送裁罰。

    警方表示，街頭塗鴉涉嫌違反社會秩序維護法，最高可處3000元以下罰鍰，另亦可能面臨民事侵權損害賠償問題，千萬勿隨意塗鴉、破壞都市景觀，以免被法辦罰款，也呼籲民眾如發現不法，可立即報警反映。

    陳嫌騎著腳踏車四處找他的「街頭畫布」。（記者劉慶侯翻攝）

    陳嫌騎著腳踏車四處找他的「街頭畫布」。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    要求買雜物滿200元才可買蛋？ 民眾怒告雜貨行
    2022/02/09 19:06

    要求買雜物滿200元才可買蛋？ 民眾怒告雜貨行
    三杯黃湯下肚退化變猴子？嫌鄰桌太吵起口角 上演大街拉扯衝突
    2021/10/16 16:42

    三杯黃湯下肚退化變猴子？嫌鄰桌太吵起口角 上演大街拉扯衝突

    洲際漢神特區 林鼎樸御千坪花園泳池御邸
    八大苦等不到復業 又見凍齡美魔女下海賣淫
    2021/10/11 15:26

    八大苦等不到復業 又見凍齡美魔女下海賣淫
    寄50份「夢想中」的捷運圖 6旬男涉傳假訊息被警查辦
    2021/08/06 23:41

    寄50份「夢想中」的捷運圖 6旬男涉傳假訊息被警查辦
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播