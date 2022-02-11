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    首頁　>　社會

    扁親家趙玉柱侵占、內線交易2案 裁定合併執行刑4年3月

    趙玉柱（左前）因侵占公益罪、內線交易罪，經高檢署聲請將2罪定執行刑，高等法院今天裁定趙玉柱應執行4年3月徒刑。（資料照）

    趙玉柱（左前）因侵占公益罪、內線交易罪，經高檢署聲請將2罪定執行刑，高等法院今天裁定趙玉柱應執行4年3月徒刑。（資料照）

    2022/02/11 17:43

    〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁女婿趙建銘、親家趙玉柱涉犯台開內線交易等案，趙建銘因涉台開案、國務機要費的偽證罪，於去年10月因被裁定應執行刑3年10月，已入獄。趙玉柱部份，則因侵占公益罪、內線交易罪，高等法院今天裁定應執行4年3月徒刑。此案可抗告。

    趙玉柱、趙建銘父子被控於2005年間，利用台開內線消息搶先買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

    此案經過16年冗長審理，去年10月判趙建銘3年8月定讞，加上於扁家國務機要費案時涉犯偽證罪被判刑3月確定案，高等法院裁定應執行3年10月徒刑，不過，趙建銘偽證案判刑３月，之前獲准易服社會勞動執行完畢，趙已於去年10年25日報到，發監台中監獄執行刑期。

    趙玉柱則侵占台灣省體育會桌球協會公款炒股，最高法院2005年依公益侵占罪判刑1年2月徒刑，因獲減刑條例之故，高院裁定減刑為7月確定。另外，趙玉柱另涉內線交易罪被判刑4年。高檢署針對趙此兩罪，依數罪併罰規定，向高院聲請定應執行刑。

    高等法院合議庭審判長王復生、受命法官蕭世昌、陪席法官張紹省審酌趙玉柱各罪的犯罪情節、態樣，動機、侵害法益、違害市場交易的公正性、應受非難性及公平、比例等原則，今天裁定趙2案應執行4年3月徒刑。

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