爆料徐乃麟豪宅詐賭糾紛 前女房客仍不起訴

徐乃麟先前多次赴北檢出庭。（資料照）

2022/02/11 13:10

〔記者王定傳／台北報導〕藝人徐乃麟先前將台北市內湖區的米蘭苑豪宅租給房客楊強蓉，後來卻爆發豪宅詐賭糾紛，楊強蓉一度指控徐乃麟協助密友董子綺經營賭場，經週刊報導後，徐乃麟氣得告楊強蓉加重誹謗罪嫌，前年間，台北地檢署調查後予以楊強蓉不起訴，經再議發回後，今仍處分楊強蓉不起訴。

揭露徐乃麟內湖豪宅詐賭事件的楊強蓉，綽號「楊圓圓」，她被控向週刊記者不實指控，徐乃麟協助綽號「董Vivi」的密友董子綺經營賭場，開立支票、典當鑽錶及名牌包幫董女籌措賭場資金，且與董女是男女朋友關係，涉加重誹謗罪嫌，但前年間，北檢調查後予以楊強蓉不起訴。

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經再議發回後，檢方調查，楊強蓉在接受採訪時，雖有說該屋是徐乃麟所有，且董女曾聲稱她是徐乃麟女友、徐乃麟並有金援董女，但沒有具體指名徐乃麟有主導或與董女共同經營賭場，亦未表示徐乃麟有提供鑽錶、名牌包給董女典當以支應賭場所須資金。

檢方調查，徐乃麟曾有對人表示：「她是我馬子（指董女），我睡過她，我幫她怎麼呢？關你屁事啊，他媽的」，雖他事後表示是氣話，但一般人實在無法判斷，楊女因此認為2人是男女朋友關係，自難認無相當理由。

檢方並認為，依證人所述，楊強蓉是依社區保全所述，而認為徐乃麟確實協助董女裝潢、搬運含麻將桌的傢俱。

最後，檢方調查，徐乃麟曾傳送匯款給董女的申請書並傳訊告知：「錢已經匯進，還有妳說的賭場老闆什麼時候回台北」等語，加上賭場有資金需求，董女亦曾傳送鑽錶、名牌包及徐乃麟開立的250萬元遠期支票等照給楊女：「問你家樓下這隻錶可以賣多少」、「徐的票不能跳」、「乃哥錢我明天也要搞定」。

檢方因此認為，楊女在地檢署偵查時說：「徐乃麟從頭到尾都知情，不但在豪宅賭博，還曾開支票，賭場開始營業，徐乃麟在開幕前二天，在豪宅打麻將，儼然就是主人架式，因為那個房子是徐乃麟的，他是賭場幕後的老闆，他出資金周轉」等語，均有所憑據，非憑空捏造，主觀上無犯意，因此再度不起訴。

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