為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    爆料徐乃麟豪宅詐賭糾紛 前女房客仍不起訴

    徐乃麟先前多次赴北檢出庭。（資料照）

    徐乃麟先前多次赴北檢出庭。（資料照）

    2022/02/11 13:10

    〔記者王定傳／台北報導〕藝人徐乃麟先前將台北市內湖區的米蘭苑豪宅租給房客楊強蓉，後來卻爆發豪宅詐賭糾紛，楊強蓉一度指控徐乃麟協助密友董子綺經營賭場，經週刊報導後，徐乃麟氣得告楊強蓉加重誹謗罪嫌，前年間，台北地檢署調查後予以楊強蓉不起訴，經再議發回後，今仍處分楊強蓉不起訴。

    揭露徐乃麟內湖豪宅詐賭事件的楊強蓉，綽號「楊圓圓」，她被控向週刊記者不實指控，徐乃麟協助綽號「董Vivi」的密友董子綺經營賭場，開立支票、典當鑽錶及名牌包幫董女籌措賭場資金，且與董女是男女朋友關係，涉加重誹謗罪嫌，但前年間，北檢調查後予以楊強蓉不起訴。

    經再議發回後，檢方調查，楊強蓉在接受採訪時，雖有說該屋是徐乃麟所有，且董女曾聲稱她是徐乃麟女友、徐乃麟並有金援董女，但沒有具體指名徐乃麟有主導或與董女共同經營賭場，亦未表示徐乃麟有提供鑽錶、名牌包給董女典當以支應賭場所須資金。

    檢方調查，徐乃麟曾有對人表示：「她是我馬子（指董女），我睡過她，我幫她怎麼呢？關你屁事啊，他媽的」，雖他事後表示是氣話，但一般人實在無法判斷，楊女因此認為2人是男女朋友關係，自難認無相當理由。

    檢方並認為，依證人所述，楊強蓉是依社區保全所述，而認為徐乃麟確實協助董女裝潢、搬運含麻將桌的傢俱。

    最後，檢方調查，徐乃麟曾傳送匯款給董女的申請書並傳訊告知：「錢已經匯進，還有妳說的賭場老闆什麼時候回台北」等語，加上賭場有資金需求，董女亦曾傳送鑽錶、名牌包及徐乃麟開立的250萬元遠期支票等照給楊女：「問你家樓下這隻錶可以賣多少」、「徐的票不能跳」、「乃哥錢我明天也要搞定」。

    檢方因此認為，楊女在地檢署偵查時說：「徐乃麟從頭到尾都知情，不但在豪宅賭博，還曾開支票，賭場開始營業，徐乃麟在開幕前二天，在豪宅打麻將，儼然就是主人架式，因為那個房子是徐乃麟的，他是賭場幕後的老闆，他出資金周轉」等語，均有所憑據，非憑空捏造，主觀上無犯意，因此再度不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    爆料徐乃麟豪宅詐賭糾紛 前女房客被控誹謗獲不起訴
    2020/11/27 10:06

    爆料徐乃麟豪宅詐賭糾紛 前女房客被控誹謗獲不起訴
    徐乃麟豪宅賭博案 2名女友人各判6月、沒收440萬定讞
    2020/07/28 11:34

    徐乃麟豪宅賭博案 2名女友人各判6月、沒收440萬定讞

    洲際漢神特區 林鼎樸御千坪花園泳池御邸
    詐騙「徵信天后」 徐乃麟女密友判刑1年
    2020/06/25 13:42

    詐騙「徵信天后」 徐乃麟女密友判刑1年
    被控有小三 徐乃麟強硬反擊「講一次我告一次」
    2019/09/03 19:42

    被控有小三 徐乃麟強硬反擊「講一次我告一次」
    才捲入徐乃麟豪宅詐賭風暴...董子綺另涉詐「徵信天后」被訴
    2019/09/03 15:56

    才捲入徐乃麟豪宅詐賭風暴...董子綺另涉詐「徵信天后」被訴
    米蘭苑風波爆不停！楊強蓉公布賴對話及影片 控徐乃麟知情詐賭
    2019/06/21 22:06

    米蘭苑風波爆不停！楊強蓉公布賴對話及影片 控徐乃麟知情詐賭
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播