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    義竹公有零售市場爭議 民事判產權屬於公所

    嘉義縣義竹鄉第一公有零售市場。（資料照）

    嘉義縣義竹鄉第一公有零售市場。（資料照）

    2022/02/11 12:47

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉第一公有零售市場，因結構技師鑑定有安全疑慮，義竹鄉公所2020年公告不續租，停止攤舖及建築物使用，並封閉出入口，要求攤商搬遷；攤商組成自救會，認為當初建物是攤商出資興建，並提出確認建物產權訴訟及爭取通行權，嘉義地方法院日前判決，認為租賃契約書載明攤商向公所承租建物攤位，自救會未能證明有建物所有權與通行權，駁回攤商訴訟主張。

    義竹鄉長黃阿家表示，為保障攤商及鄉民的安全，停止市場使用具有正當性及合法性，且經法院認可，攤商無權占用市場，公所將依法收取使用補償金。

    攤商主張，民國54年時，原市場老舊，鄉公所因財政困難，由民間租地出資興建市場建物，而承租時修繕費用等是攤商支付，提起訴訟，確認市場建物所有權為攤商所有，且攤商在土地上有通行權。

    公所主張，市場興建時，是公所籌建，允諾攤商捐獻建設經費，並可分配攤位，免繳10年租金，各契約均證明公所有市場所有權。

    法院判決，指攤商並未提出建築申請書、計畫等證物，雖主張是向公所租地建屋，但依照土地租金會依公告地價調漲波動，攤位租金卻無此現象，且租賃契約中，是攤商向公所承租，若建物是攤商所有，何需向公所承租。

    法院判決，相關資料證明，市場改建時，公所向攤商募資籌措工程費，攤商捐獻工程費，取得建物承租權及居住權，並免10年租金，建物產權屬於公所；而建物經結構技師勘查，需進行修復及結構補強，耐震能力不足，公所依照契約，到期後不續租，封閉市場出入口，理由正當，而攤商請求確認在土地上有通行權，並無理由，駁回攤商訴訟。

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