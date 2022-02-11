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    醉後搭捷運意外事故多？ 警籲民眾多加小心尋求協助

    北市政府捷運警察隊110年酒醉案件態樣分析表。（記者劉慶侯翻攝）

    北市政府捷運警察隊110年酒醉案件態樣分析表。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/02/11 09:31

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國內近年嚴格取締和重懲民眾有酒後駕車行為，致使許多民眾酒後改搭運返家，但卻也意外造成許多糾紛。根據北市捷運警察隊數據統計，去（110）年受理酒醉旅客案件共162件，站內咆哮等脫序行為即有49件，占30％為最多、與人發生糾紛者亦高達24件，占15%，數量驚人。

    警方表示，台北捷運系統為雙北地區重要大眾運輸工具，亦為一般民眾聚餐飲宴後交通工具首選，惟偶有旅客不勝酒力而醉倒於捷運系統內，輕則迷路，重則因身體失衡碰觸其他旅客導致糾紛等情，抑或在站內咆哮等脫序行為，

    捷運警察隊員警日前巡經捷運南港展覽館站，見一名女性旅客額頭有撕裂傷坐臥地上，經了解是因不勝酒力，獨自搭乘手扶梯時重心不穩跌倒所致，幸經捷警通報救護人員，並聯繫其友人帶回後無大礙。

    另今年初亦曾接獲捷運善導寺站月臺有民眾酒醉咆哮情形，捷運警察隊到場後只見一名中年男子胡言亂語、答非所問，甚至陪同對方如廁時，男子因泥醉到無法自己拉上拉鍊，還需由捷警代勞！

    而在今年截至1月底，捷運系統旅客因酒後失去言行控制能力，脫下口罩遭開罰的案例也已達4件，當事人原為避免酒駕搭乘大眾運輸，卻因飲酒過量而變調。

    捷運警察隊表示，近期適逢公司行號舉辦年節春酒等聚會，民眾若有飲酒，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，容易造成危險。民眾如看見他人酒醉需協助情形，可即時向捷運警察、站務人員、保全反映，於車廂中可按壓緊急對講機求助，捷警獲報將即趕赴現場處理，以保旅客安心乘車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方協助善導寺站酒醉旅客上計程車離開。（記者劉慶侯翻攝）

    警方協助善導寺站酒醉旅客上計程車離開。（記者劉慶侯翻攝）

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