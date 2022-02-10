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    OPI指緣油「骨折價」攏是假！男從中國進口仿冒品網拍狠撈50萬

    保二查獲美國知名美甲品牌OPI仿品。（記者黃良傑翻攝）

    保二查獲美國知名美甲品牌OPI仿品。（記者黃良傑翻攝）

    2022/02/10 14:43

    〔記者黃良傑／高雄報導〕一名從事網拍的蔡姓男子藏身高雄鳥松區，自中國阿里巴巴網站進貨，以低價6元不等價格，大量購入仿冒美國知名指甲彩繪品牌OPI指緣油，再以高利潤50％以上的售價，以每支9至12元販售，5個月內就賣出4萬5000多支，不法所得逾50萬元，保二刑大在蝦皮拍賣平台發現竟有打到骨折的離譜價格，循線逮捕蔡男，估計侵權市值約2000多萬元，今依違反商標函送法辦。

    警方指出，在嫌犯的倉庫內搜索查扣3萬多支指緣油，抽樣送請高市衛生局檢驗，釐清有無含超標的汞、鉛、砷、鎘重金屬含量，有無化學毒物反應，同時追查有無流入美甲下游或相關產業，另也查扣仿冒OPI搓刀（片），因製成材質不明，不無有危害人體的疑慮，畢竟國外曾有使用不潔手部用具致細菌感染的相關例子，保二相當謹慎。

    保二偵三隊表示，39歲的蔡男看準近幾年美甲產業興起，各地美甲店生意興旺，同時在疫情期間吹起居家美甲風潮，對OPI產品需求量大增，他上中國網站，見真品原價550元至1600元的15種不同香味OPI指緣油，竟能以6至7元價格批到貨，然後再以每支12元不等的價格，在蝦皮拍賣平台販售牟取暴利。

    警方調查，蔡男的成本竟相當於原價的0.2折，短短5個月時間，累計售出4萬5000多支，犯罪不法所得高達50萬元，侵權市值初估約2000多萬元，據了解，該指緣油擦拭於指甲尚無異狀，味道乍聞雖有水果香甜味，久了會出現不自然異味且偏油，與原廠自然芬香之味道有別，極可能經由手足皮膚吸收進入人體，愛美人士不得不慎。

    美甲聖品指緣油離譜骨折價都是假的，保二查獲美國知名美甲品牌OPI仿品。（記者黃良傑攝）

    美甲聖品指緣油離譜骨折價都是假的，保二查獲美國知名美甲品牌OPI仿品。（記者黃良傑攝）

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