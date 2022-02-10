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    加盟「甘蔗媽媽」月收百萬 改名「甘蔗渣男」營收砍半還要賠40萬

    高姓男子結束加盟「甘蔗媽媽」後改開「甘蔗渣男」，被總店依違反競業條款提告求償，法官判賠40萬元。（翻攝甘蔗媽媽、甘蔗渣男臉書粉專，本報合成）

    高姓男子結束加盟「甘蔗媽媽」後改開「甘蔗渣男」，被總店依違反競業條款提告求償，法官判賠40萬元。（翻攝甘蔗媽媽、甘蔗渣男臉書粉專，本報合成）

    2022/02/10 13:15

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高姓男子加盟連鎖飲料店「甘蔗媽媽」，在台北古亭開店每月營收近百萬元，高在雙方合約結束後，改在台北南京東路另開「甘蔗渣男」，但月收入直接砍半，還被「甘蔗媽媽」以違反競業條款提告求償50萬元，高雄簡易庭審理後，法官認為高男要賠違約金40萬元。

    判決指出，2017年10月，高姓男子加盟連鎖飲料店「甘蔗媽媽」，在台北開設「甘蔗の媽媽台北古亭店」，雙方合約直到2020年11月14日結束；但「甘蔗媽媽」總店發現，高男在合約結束後，竟在台北南京東路另開「甘蔗渣男」，且販售的多款飲品與「甘蔗媽媽」名稱、內容物雷同，加上雙方曾簽訂競業條款，約定高男結束加盟後1年內不得以自己或第三人名義從事、投資或轉移技術予類似或有競爭關係行業，因此以違反競業條款提告求償50萬元。

    高雄簡易庭審理時，高男辯稱，他在2020年時，已把加盟「甘蔗媽媽」時開設的商行股份，出售給曾姓友人，曾為了服兵役，急於處理其他私人事務，才會延宕變更變更登記；且新開的「甘蔗渣男」位在南京東路，與「甘蔗の媽媽台北古亭店」相距6、7公里，雖然部分品項商品容與甘蔗媽媽雷同，但30%雷同，兩者商品表現方式亦有不同，認為自己與「甘蔗渣男」無關，就算店真的是他開的，也已善盡相關品牌隔離措施，不應該找他賠錢。

    但法官卻查出，高男所稱把商行股份賣給曾姓友人的部分，但曾是女性非男性，沒有服兵役的義務，且目前商行的潘姓負責人，雖出庭作證是獨自開業加盟經營甘蔗渣男，但潘不但沒有付加盟金給甘蔗渣男，且買下商行後，長達5個月時間都是用高男的網路帳密在經營飲料店，與常情不符，顯為迥護高男之詞，不足採信。

    此外，高男也聲稱，競業條款中限制的展店範年應以1公里為限，但法官認為，現今飲料市場競爭激烈，各飲料業者無不就銷售方式求新求變，以追求利潤最大化，參以現代社會已為網路型態社會，網路行銷的方式自屬常見，以求跨越地理空間限制，而不限於實體店面周地域的販售模式，而可達最大收益。

    雖然2家店距離超過為6公里，但不算相距甚遠，且以甘蔗渣男網路行銷方式，確實有可能影響甘蔗媽媽台北古亭店的原有銷售情形，因此仍應受競業條款限制，高男違約情形甚明，判他應賠總店40萬元，可上訴。

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