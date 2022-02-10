百萬蜜蜂黃金屎狂炸 飼主嗆「有種去檢舉」得罪全社區

養蜂人家在頂樓養蜜蜂帶來公害。（照片由民眾提供）

2022/02/10 00:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一養蜂人家在住宅區設30個蜂箱，上百萬隻蜜蜂展開「拉屎大轟炸」，附近居民的車子紛傳「中彈」難以清洗，居民過年期間忍無可忍，展開「要求搬離」連署，養蜂人得罪社區所有人，願意讓步，答應10天內覓地搬離。

此事因受害居民今天到臉書社群「爆料公社」投訴而傳開，鄭姓居民表示，飼主2年前在頂樓設30個蜂箱，從此社區不得安寧，經常傳出居民或小孩被蜜蜂螯傷，最慘的是每到冬天，蜜蜂會「狂拉屎」。

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鄭先生說，蜜蜂回巢就帶來「黃金雨」，金黃色的大便對社區狂轟，居民的汽車、機車無一倖免，全被蜜蜂塗上一層大便，這應是蜜蠟之類的東西，非常難以清洗。

他說，他請教專家，一個蜂箱約有3萬隻蜜蜂，30個蜂箱等於至少有百萬隻蜜蜂活躍於社區，居民真的苦不堪言，有居民向飼主要求改善，還被對方回嗆「你去警局，環保局，什麼局都沒用，歡迎再檢舉，反正來都沒事，我又沒犯法。」

當地汴頭里長楊登棠表示，蜜蜂排洩物及蜂群螫傷人的問題的確已困擾許久，本月6日居民忍無可忍展開抗議連署，獲得熱烈迴響，養蜂人家願意讓步，目前正在尋覓合適的地方搬離，大家給飼主10天的時間，希望飼主遵守承諾，在2月16日前搬離，還給社區乾淨的家園。

居民的車被蜜蜂屎攻擊。（照片由民眾提供）

居民的車被蜜蜂屎攻擊，難以清洗。（照片由民眾提供）

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