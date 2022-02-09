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    首頁　>　社會

    逃逸移工手機寫「投降」進警局 員警一看這樣做

    越南籍逃逸移工阿南（左），大年初二到吉峰派出所，拿出手機翻譯寫著「我是非法勞工，我想投降」。（記者陳建志翻攝）

    越南籍逃逸移工阿南（左），大年初二到吉峰派出所，拿出手機翻譯寫著「我是非法勞工，我想投降」。（記者陳建志翻攝）

    2022/02/09 20:37

    〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節休假期間，一名越南籍逃逸移工阿南在霧峰分局吉峰派出所門口徘徊，員警上前了解是否需要協助？阿南在語言不通下，出示手機的翻譯，上面寫著「我是非法勞工，我想投降」，員警了解後才知道今年1月逃離雇主四處打工，因過年無處可去，加上身上盤纏用盡，決定投案返回故鄉，員警先請他一起享用外燴熱食，再協助解送移民署專勤隊。

    這名越南籍移工阿南，農曆大年初二接近中午時出現在吉峰派出所外面，值班員警覺得奇怪上前詢問，阿男拿出手機，上面用翻譯功能寫著「我是非法勞工，我想投降」，員警一看猜想應該是想寫「投案」，卻寫成「投降」。

    詢問後阿南才說，4年前就隻身一人來到臺灣工作賺錢養家，當時家裡為了讓他來臺，還四處籌錢付仲介費用，本來預計工作7年後就可以存一筆錢回家鄉，但原公司每月薪資不如預期多，因聽說外面工作加班時數較長且薪資較多後，心生逃逸念頭。

    今年1月逃離原雇主後，前往各地工地非法打工，不料適逢農曆過年，工地皆放長假無班可上，又無可棲身之所，加上身上盤纏已用盡，飢寒交迫下決定結束逃逸的生活回鄉，因此自行向警方投案。

    因當時剛好所內員警在吃午餐，見他還沒吃飯，邀請他一起享用外燴年菜熱食，阿南邊吃邊感謝台灣員警的親切，用完餐製作相關資料後，便解送移民署專勤隊，等候遣返回越南。

    越南籍逃逸移工阿南，手機翻譯寫著「我是非法勞工，我想投降」，表達想回鄉的意願。（記者陳建志翻攝）

    越南籍逃逸移工阿南，手機翻譯寫著「我是非法勞工，我想投降」，表達想回鄉的意願。（記者陳建志翻攝）

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