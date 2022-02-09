4寶媽賣口罩月賺15萬全是詐騙！ 法官怒判4年9月

楊女利用疫情初期謊稱可販售口罩等訊息，短短一月內詐騙近15萬元，致多名被害人受騙，彰化地院審理，依加重詐欺罪對楊女處以重刑。口罩示意圖。（資料照）

2022/02/09 17:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化楊姓女子育有4名子女，她為賺生活費，利用疫情初期口罩供不應求情況下，在網路佯稱可販售口罩，最便宜每盒只要100元，沒多久就吸引十多名民眾訂購，還有人一次下訂780盒，楊女短短一個月就收到匯款近15萬元，但她從未出貨因此遭檢舉，彰化地院陸續審理，依加重詐欺罪分別判處2年、1年2月跟1年7月徒刑，加起來共4年9月，目前楊女已入監服刑。檢方指出，楊女犯案日期相近、情節雷同，待全部罪行定讞後應會合併執行。

判決書指出，楊女（36歲）知悉衛福部於去2020年1月時公告，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為第五類法定傳染病，並從開始徵用國內口罩及限制民眾購買，因此她認為有機可趁，從2月初起開始上網在旋轉拍賣以個人帳號「dora 2522」帳號張貼「有口罩可供販售」等不實訊息，並以一盒220元到115元不等金額販售。

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由於當時口罩洛陽紙貴，楊女販賣口罩訊息一貼出，不到48小時就吸引近10名民眾購買，更有被害人一口氣下訂780盒，楊女也阿殺力的以每盒100元優惠，致被害人爽快匯款，楊女食髓知味，3月間又在旋轉拍賣另創「xiaoxinc355」帳號張貼「有口罩可供販售」等不實訊息，又有6位民眾受騙匯款，但楊女收到錢後，從未出貨，民眾質疑才知遭騙報警。

彰化地檢署陸續受理報案後，前後共3次將楊女依詐欺罪起訴，楊女坦承犯行，但均未與被害人達成和解，彰化地院3次審理，認為楊女育有4名子女，卻不思正途獲取財務，利用口罩被列為管制物品之機會，詐取他人財物，犯罪別有心機，前後分別處以2年、1年2月與1年7月徒刑，而楊女目前已入監服刑。

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