不爽前男友訂婚 悍女威脅情敵「見一次、打一次」

游女威脅前男友「糾纏一輩子」，還恐嚇前男友的未婚妻「見一次、打一次」，台中地院各判處拘役30、50日。（記者張瑞楨攝）

2022/02/09 17:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市游姓女子與蕭姓男子5年前分手，卻仍頻繁傳訊息給蕭男，還威脅「糾纏一輩子沒完沒了」，去年她得知蕭男與從事語言教學的泰國女子舒花（音譯）訂婚，成為未婚夫妻，竟從去年2月起，陸續傳簡訊辱罵舒花是賤人、狗男女、「妳是處女嗎？沒人想要你」、「我在台灣看到妳，見一次打一次」，台中地院審理時，游女坦承犯行，法官依恐嚇危害安全罪兩次，各判處拘役30、50日，可易科罰金與上訴。

判決書指出，游女與蕭男於2013年交往，至2016年分手，但游女於分手後，頻繁傳訊息給蕭男，要求蕭男對她負責，否則要向蕭男的同事與老闆，揭發蕭男不忠、劈腿等私事，去年2月兩人談判時，游女又揚言，要與蕭男「糾纏一輩子、沒完沒了」。

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游女透過不詳管道，得知蕭男已有訂婚的未婚妻，是擔任語言教學的泰國女子舒花（音譯），游女遂寄發電子郵件給舒花，侮辱舒花是「情婦」、「你們是狗男女！妳是賤人」、「妳是處女嗎？」、「如果我在台灣見到妳，見一次，打一次」、「妳這婊子，全部台灣人都將恨妳，看到妳一次打一次」，「如果妳還想繼續妳的線上教學工作，那就別嫁他然後分手，並且也別來台灣」。

台中地院審理時，游女坦承上述言語，但她宣稱，她只是想讓朋友知道，蕭男如何傷害她，法官認為游女不以理性方式溝通與解決問題，也未與被害人和解，恐嚇蕭男及其未婚妻各各判拘役30日與50日，得易科罰金與上訴。

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