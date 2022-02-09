南警緊盯這「黑盒子」 要降低大型車肇事率

台南警方路檢查緝大型車輛有無裝設行車視野輔助系統及行車紀錄器，或設備功能有無正常運作。（圖由南市警六分局提供）

2022/02/09 16:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警六分局針對增修道路交通管理處罰條例第18條1規定，對於2018年1月1日起新登檢領照的大客車、大貨車，及2020年9月4日起新登檢領照總重量逾3500公斤至5000公斤，且全長6公尺以下的小貨車，有無裝設行車視野輔助系統及行車紀錄器，或裝設後有無正常運作及依規定保存紀錄等項目加強取締。

六分局警方表示，8日上午9時至中午12時，結合交通警察大隊在台17線設置活動地磅，全面稽查、攔檢取締大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等車輛重點違規，總計攔檢8輛，其中行車紀錄器（俗稱大餅）無法正常使用或安裝不確實者計有3件。

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警方說，大型車的行車紀錄器外觀類似黑盒子，裡面負責記錄的紙卡俗稱「大餅」，其具有連續記錄汽車瞬間行駛速率、行車時間以及車輛行駛距離。若未確實安裝恐無法正確記錄行車時間及速度，即違反道交條例第18-1條第3項，會面臨9千元以上、1萬2千元以下罰緩。

另依據道路交通安全規則第39條之1規定，自2020年起，大型車需裝設行車視野輔助系統，未依規定裝設者，將處汽車所有人新台幣最高2萬4000元罰鍰；即使裝設行車視野補助系統，但行車時無法正常運作，最高也可處以1萬8000元罰鍰，並均責令其參加臨時檢驗。

南市警六分局長許敏能提醒行人在路口等候穿越道路時，因大型車輛轉彎會有內輪差及視野死角問題，請不要靠近交岔路口處站立，應站在人行道內範圍，同時保持警覺；另外也呼籲各業者、駕駛務必恪守職業操守、自律守法，勿心存僥倖而超載，並依照核准時段、路段通行，遵守交通規則，防止發生車禍憾事。

警方提醒大型車輛要依法裝設行車視野輔助系統及行車紀錄器，並維持功能正常運作。（圖由南市警六分局提供）

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