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    謊稱商品過期向全聯討賠償 男涉施詐被抓包起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/02/09 12:30

    〔記者王定傳／新北報導〕前年間，阮姓男子涉嫌多次謊稱購買的白蘭氏產品過期為由，或冒用胞弟名義，向全聯實業股份有限公司門市索討賠償金，全聯發現怪異報警處理，新北地檢署今日依詐欺取財罪嫌將阮男起訴。

    檢警調查，2020年3月8日上午9時許，阮男跑到全聯中和宜安門市，購買有效期限為「2020年10月20日」的一盒「白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲」後，隨即撥打電話，涉嫌向店員謊稱，其母親喝下該產品後發現過期，要求退貨並請損害賠償。

    檢警調查，阮男當日下午1時許，就帶著從不詳時間、地點取得有效期限為「2020年1月11日」的白蘭氏產品，殺往全聯中和宜安門市索賠，隔日雙方簽立和解書，得手4500元。

    檢警調查，阮男食髓知味，於同年3月10日至13日間，涉嫌多次冒用其胞弟名義，跑到全聯信義黎忠門市、中和大勇門市、三重天台門市、松山民有門市，以購買白蘭氏養生系列產品超過有限期限為由要求賠償；同年3月13日上午，阮男還在全聯信義三興門市，涉嫌以相同手法求償，全聯公司發現異常報警處理。

    檢方偵辦時，阮男辯稱：「我確實有買到過期產品」；不過，阮男雖曾以產品過期為由，向全聯中和宜安門市索討賠償金，但證人指證，當日門市架上產品並未過期，且證人在補貨時有拍照，整批貨有效期限至2020年10月20日。

    阮男的胞弟指證，阮男曾冒用他的名義與全聯信義黎忠店簽立和解書，因此被依偽造文書罪判刑3月，他亦未喝過過期的白蘭氏產品。

    全聯亦提出許多證據，欲證明阮男多次以異常手法索賠，且全聯對於販售商品有效期限有三道檢驗程序，若發現效期低於6個月，都會下架退回廠商，另外，2019年間8月間，全聯中和宜安門市有實施盤點，並未發現白蘭氏產品有過期情形；加上扣案的過期產品，並非阮男於前年3月8日在全聯宜安門市所購，檢方綜合相關證據後將阮男依詐欺取財罪嫌起訴。

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