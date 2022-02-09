為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    跟雞排妹鬧上法院的醫美診所 負責人逃稅1.3億重判7年

    跟雞排妹因合約問題鬧上法院的醫美診所，負責人逃漏稅1億3千萬被法院重判7年徒刑。（資料照）

    跟雞排妹因合約問題鬧上法院的醫美診所，負責人逃漏稅1億3千萬被法院重判7年徒刑。（資料照）

    2022/02/09 11:38

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕宅男女神雞排妹鄭家純去年和高雄醫美診所因合約問題鬧上法院，雞排妹敗訴作收，但這家醫美診所的鍾姓負責人卻被檢調查出連續6年逃漏稅，金額高達1億3千萬，鍾被高雄地院依違反稅捐稽徵法重判7年徒刑。

    判決指出，2017年9月，檢調獲報，鍾姓醫師在台北、台南、高雄開設元和雅醫美整形診所，疑長期隱匿、短報自費醫美療程及產品的銷貨收入，經清查並比對帳冊資料，發現鍾姓醫師指使何姓會計，從2011年至2016年，逃漏所得稅高達1億8千多萬元。

    高雄地院審理時，何姓會計坦承不諱，但鍾姓醫師卻辯稱，他的平均年收入約1500萬元，根據檢方的估算，他每年至少要賺1億5千萬才有辦法「達標」檢方認定要繳的稅額，他即使全年無休、不眠不休工作也賺不到這麼多錢，強調自己沒有逃漏稅，也沒賺這麼多錢。

    法官根據各診所保險箱內現金數額的報表，發現3家診所每天現金收入多數在10萬元以上，甚至有單日現金收入高達95萬餘元情況，以台北診所來看，還有單月累計現金收入高達931萬餘元，但這些僅是現金部分，還沒算上刷卡、匯款、支票等消費的數額。

    法官根據相關事證，認定鍾姓醫師指示何姓會計，用大量隱匿現金收入的逃稅手法，以內、外帳方式，讓會計公司和國稅局人員無法實際掌握診所收益，6年來漏稅達1億3千多萬元，因此依違反稅捐稽徵法重判鍾徒刑7年、何姓會計1年10月，可易科罰金，全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美體小舖創辦人醫美診所昏倒死亡 診所負責人不起訴
    2022/02/09 10:13

    美體小舖創辦人醫美診所昏倒死亡 診所負責人不起訴
    雞排妹扮「超兇爆竹」裡面沒穿！ 一轉身火辣肉體全看光
    2022/01/13 18:28

    雞排妹扮「超兇爆竹」裡面沒穿！ 一轉身火辣肉體全看光

    男星出食譜書 被網批：出寫真集才對
    蕾神再槌王力宏買網軍！網放大收據竟見「王爸爸」 她秒噴笑：現代孝子？
    2022/01/13 13:48

    蕾神再槌王力宏買網軍！網放大收據竟見「王爸爸」 她秒噴笑：現代孝子？
    印度當局控小米涉逃稅 追繳逾24億稅款
    2022/01/06 11:31

    印度當局控小米涉逃稅 追繳逾24億稅款

    自由免費送你加菜金 海霸王相關企業飯店隨你選
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播