跟雞排妹鬧上法院的醫美診所 負責人逃稅1.3億重判7年

跟雞排妹因合約問題鬧上法院的醫美診所，負責人逃漏稅1億3千萬被法院重判7年徒刑。（資料照）

2022/02/09 11:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕宅男女神雞排妹鄭家純去年和高雄醫美診所因合約問題鬧上法院，雞排妹敗訴作收，但這家醫美診所的鍾姓負責人卻被檢調查出連續6年逃漏稅，金額高達1億3千萬，鍾被高雄地院依違反稅捐稽徵法重判7年徒刑。

判決指出，2017年9月，檢調獲報，鍾姓醫師在台北、台南、高雄開設元和雅醫美整形診所，疑長期隱匿、短報自費醫美療程及產品的銷貨收入，經清查並比對帳冊資料，發現鍾姓醫師指使何姓會計，從2011年至2016年，逃漏所得稅高達1億8千多萬元。

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高雄地院審理時，何姓會計坦承不諱，但鍾姓醫師卻辯稱，他的平均年收入約1500萬元，根據檢方的估算，他每年至少要賺1億5千萬才有辦法「達標」檢方認定要繳的稅額，他即使全年無休、不眠不休工作也賺不到這麼多錢，強調自己沒有逃漏稅，也沒賺這麼多錢。

法官根據各診所保險箱內現金數額的報表，發現3家診所每天現金收入多數在10萬元以上，甚至有單日現金收入高達95萬餘元情況，以台北診所來看，還有單月累計現金收入高達931萬餘元，但這些僅是現金部分，還沒算上刷卡、匯款、支票等消費的數額。

法官根據相關事證，認定鍾姓醫師指示何姓會計，用大量隱匿現金收入的逃稅手法，以內、外帳方式，讓會計公司和國稅局人員無法實際掌握診所收益，6年來漏稅達1億3千多萬元，因此依違反稅捐稽徵法重判鍾徒刑7年、何姓會計1年10月，可易科罰金，全案可上訴。

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