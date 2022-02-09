女LINE人夫「相思爬上心底」影片 人妻醋勁大發提告

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2022/02/09 11:45

〔記者黃明堂／台東報導〕1首「相思爬上心底」影片掀起婚姻風波！楊姓女子傳情歌「相思爬上心底」給阮姓男子，打翻了阮妻顏姓女子醋罈子，怒告楊女侵犯配偶權，求償20萬元。台東地方法院認為影片是楊女參加友人婚禮拍攝的片段，且每個人並不因結婚而放棄交友自由，認定侵權不成立，判顏女敗訴。

顏女依民事訴訟提告指出，與阮男結褵多年，家庭生活尚稱美滿，但在前年前無意間發現丈夫與楊女的LINE之對話内容。先是阮傳送「我想妳」，楊女隨後回傳情歌「相思爬上心底」，再詢問「你看了嗎？」、「你要來接我嗎？」訊息給阮男。

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顏女並說，在老公LINE中的相薄發現楊女的照片，令她震驚不已，因該照片之拍攝地點是自己的套房内，足證楊女不但與阮男相互傳送曖眛訊息，甚至毫無忌憚的共處一室。兩人確有超乎正常男女友人交往之情，楊女行為顯已破壞、干擾原告保持婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福之權利，應給付他20萬元。

楊女在庭訊時辯稱，自己經營咖啡店，阮男常來消費，因而認識，2人僅為一般互動往來而已。因阮有房屋空出，且雙方都有意經營民宿，所以由阮提供房屋、她重新裝修設計，所得利潤雙方拆帳分配，共同經營民宿，雙方屬業務上之正常往來。

楊女稱，在規劃設計民宿時，為營造閒適自在之氛圍，所以委託攝影師在民宿房間内設計取景，並由她本人擔任模特兒所拍攝照片，目前仍可自民宿網頁取得。

楊女稱，阮男傳訊「我想你」之訊息内容，是阮單方想法，她並未予以回應。她向阮傳送歌手演唱影片，並詢問阮文彬是否來接是因當晚參加友人婚禮，婚禮席間出現歌手以阿美族語演唱歌曲「相思爬上心底」，覺得歌手演唱之歌曲好聽，想知道演唱之内容為何，所以將演唱過程拍下，傳送給懂阿美族語的阮男，根本與男女間相互傳遞情意毫無任何關連。後來因自己飲酒無法自行開車，所以以訊息向阮詢問能否接送，僅此而已。

法官認為，阮男單方傳「我想妳」，楊女既未以言語迎合回應，自難認被告有何侵害配偶權行為。「相思爬上心底」影片可看出場合為婚禮現場，歌手於婚禮中演唱情歌乃情理之常，參與婚禮之人拍攝下演唱片段傳送分享予友人之舉亦所在多見，楊女僅單純傳送影片，並未同時傳送任何情意表達之文字訊息，尚難以認楊女是在表達情意，就算是通訊內容存有曖昧空間，也難認定逾越正常男女交往之行為。

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