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    簽員工保證書卻私開公司 4房仲違反競業條款判賠93萬

    北院認定原任職信義房屋的4名員工違反競業條款私開房仲公司，應分別給付懲罰性違約金，共93萬多元。（資料照）

    北院認定原任職信義房屋的4名員工違反競業條款私開房仲公司，應分別給付懲罰性違約金，共93萬多元。（資料照）

    2022/02/09 10:13

    〔記者溫于德／台北報導〕原任職信義房屋的4名員工違反競業條款私開房仲公司，分別被求償懲罰性違約金。台北地院認定4人簽下員工保證書後卻違反忠誠義務，從事兼職或競業行為，各判4人須賠償信義房屋15萬至40萬元不等金額，總計93萬多元；可上訴。

    信義房屋主張，蘇、葉、許、張等4名房仲，去年2月24日前分別擔任桃園各分店經理或主任等重要職務，4人卻被發現共同出資成立房仲公司，已違反員工保證書約定，視其收入分別對蘇求償懲罰性違約金224萬多元、葉107萬多元、許113萬多元、張95萬多元。

    4人透過律師解釋，信義房屋並未證明受到損害，無法求償，縱然可以求償，也應酌減。

    北院認為，競業禁止是事業單位為了保護商業秘密、營業利益或維持競爭優勢，要求特定員工與事業單位約定在特定區域內、在職期間或離職後一定期限內，不得自行經營或受僱與事業單位相同或類似的業務工作，且若約款有其必要性，限制又未逾越合理程度，員工應受拘束。

    北院指出，蘇等4人任職信義房屋期間未經同意便於去年2月2日出資設立房仲公司，確實違反員工保證書約定，因此，4人必須賠償，但審酌信義房屋未舉證受到損害且求償懲罰性違約金過高，分別判蘇須給付信義房屋40萬多元、葉17萬多元、許18萬多元、張15萬多元，總計93萬多元。

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