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    2歲女童走失卻指定到「麥當勞」 警助返家稱安全關鍵

    2歲女童走失卻跑到麥當勞等媽媽，等待時不斷哭泣，警員蘇郁禎到場後不斷安撫女童情緒。（員林派出所提供）

    2歲女童走失卻跑到麥當勞等媽媽，等待時不斷哭泣，警員蘇郁禎到場後不斷安撫女童情緒。（員林派出所提供）

    2022/02/08 21:31

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林警分局員林派出所昨（7）日午間獲報，一名2歲黃姓女童獨自在一間麥當勞哭泣，警員到場後發現，女童因出門走失，找不到回家的路，所以要求到麥當勞等媽媽，警員將女童帶回派出所安置，沒多久女童媽媽趕來報案，當場認出女童，雙方喜極而泣。員林派出所員警說，雖然女童忘記回家的路，不過第一時間還能想到麥當勞，是警方能得以順利處置的關鍵。

    員林派出所表示，7日午間12點半獲報轄區有女童走失，警員蘇郁禎、賴正仁前往處理，發現女童穿著大人的拖鞋，身邊卻沒有大人，因緊張而不斷哭泣，麥當勞服務人員趕緊準備一份薯條給女童吃，才讓女童情緒得已穩定，警方試著問女童住哪與媽媽電話，都回答不出，只好先將她帶回派出所。

    員林派出所副所長洪基凱表示，女童被帶回派出所後便開始哭鬧找媽媽，員警們趕緊拿出小哈雷玩具巡邏機車及糖果安撫女童，並調閱沿線監視器畫面尋找女童家人，但都未果，不過一個多小時後女童媽媽就跑來派出所報案，急得表示「女兒不見了」，女童聽到媽媽聲音跑出來，雙方隨即在派出所門口相認，喜極而泣。

    洪基凱說，據女童媽媽供稱，當時女兒跟一群小朋友在客廳玩，她便出門準備到住家附近的商店買雞蛋，不知女兒也溜出跟在後頭，直到回家才發現女兒不見了，所以報警協尋，女童事後也說，跟在媽媽後面出門結果走丟，有阿婆看到表示要帶她回家，但她說要去麥當勞，於是就被帶到麥當勞了。

    洪基凱也說，其實女童家離買雞蛋的地方比麥當勞更近，女童不記得回家的路，卻知道要去麥當勞，答案一度讓大人們哭笑不得，不過這也是幼童走失第一步安全處置的關鍵，讓警方得以快速到場處置，也讓女童順利跟家人團員。

    2歲女童被帶回派出所安置，員警們拿出小哈雷玩具巡邏機車及糖果安撫女童。（員林派出所提供）

    2歲女童被帶回派出所安置，員警們拿出小哈雷玩具巡邏機車及糖果安撫女童。（員林派出所提供）

    2歲女童疑似偷溜出門走失，被尋獲時還穿著大人的拖鞋。（員林派出所提供）

    2歲女童疑似偷溜出門走失，被尋獲時還穿著大人的拖鞋。（員林派出所提供）

    黃姓女童家長發現女童不見後趕緊到員林派出所報案，雙方隨即在派出所門口相認，喜極而泣。（員林派出所提供）

    黃姓女童家長發現女童不見後趕緊到員林派出所報案，雙方隨即在派出所門口相認，喜極而泣。（員林派出所提供）

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