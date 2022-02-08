高雄高分檢要求檢察官須快篩 法務部︰未硬性規定不能上班

高雄高分檢。（資料照）

2022/02/08 18:19

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄高分檢日前規定，未接種兩劑武漢肺炎疫苗的檢察官及員工，必須接受快篩，以維護同仁健康。法務部查證後表示，高雄高分檢鼓勵職員接種疫苗，並未硬性規定不能上班。而同為司法機關的法院是否會比照辦理？主管機關司法院尚未回應。

國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株的威脅增加，中央流行疫情指揮中心為防範社區傳播風險，去年12月8日宣布，針對因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」的中央各部會及地方政府權管高風險場所（域）相關人員，自今年元旦起強化疫苗接種規範。

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法務部表示，接獲指揮中心來函後，隨即把函文轉知所屬各機關參辦，部長蔡清祥也利用各種場合請所屬單位主管及機關首長，持續向所有同仁及監所收容人宣導鼓勵完整接種疫苗及施打第三劑，共同防疫，維持正常生活。

法務部指出，高雄高分檢為維護同仁健康及內部控管，依照指揮中心意旨，除鼓勵員工施打疫苗，對於未打兩劑者，應做快篩，但未硬性規定不能上班。

至於同為司法機關的法院，每日接觸不特定人士的機率亦不低，是否會比照辦理？或透過其他措施鼓勵法官接種，維護同仁健康？司法院尚未回應。

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