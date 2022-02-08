為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老翁快速道路逆向險撞王惠美座車 警︰誤信導航、晚間視線差

    大年初六高雄82歲鍾姓老翁在台76線逆向行駛，差點就跟彰化縣長王惠美座車擦撞。（資料照）

    大年初六高雄82歲鍾姓老翁在台76線逆向行駛，差點就跟彰化縣長王惠美座車擦撞。（資料照）

    2022/02/08 17:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕又是誤信導航？大年初六高雄82歲鍾姓老翁在台76線逆向行駛，差點就跟彰化縣長王惠美座車擦撞事件，還好被鹿港警分局當場攔截；根據警方調查，老翁是退休老師，剛換新手機還不太會用，又誤信導航加上晚間視線不好，才會逆向上了台76線。

    鹿港警分局表示，大年初六當晚9點多，警備隊副隊長阮世鋒、警員張明結因為解送人犯到彰化地檢署歸案，從員林行駛台76線準備回鹿港途中，在14.5公里處發現前方有自小客車竟然在逆向行駛，馬上決定攔截逆向車，立即開啟警示燈、故障燈、警鳴器防止被來車高速追撞，再火速通知國道三隊派員前來處理。

    警方調查發現，原來逆向行駛是來自高雄的82歲鍾姓老翁，獨自一人從高雄北上駕車遊玩，正準備要返回高雄時，靠著手機導航準備要上台76線，結果因為手機是剛買的，功能操作比較不熟悉，再加上夜晚視線關係，誤信導航而上錯了匝道，老翁開了沒多久就發現自己逆向了，但因為也不知如何是好，只好減速硬著頭皮繼續逆向。

    警方指出，老翁因為逆向3.5公里被員警攔截下來後，老翁顯得非常慌張，也不願通知家人，最後國道警方趕到現場，先幫老翁逆向的車頭轉正，老翁同意今天再開車返回高雄，逆向行駛違規部分則由國道三隊開單。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    老翁快速路逆行險與縣長座車對撞 王惠美：逆向嚇壞人
    2022/02/08 10:14

    老翁快速路逆行險與縣長座車對撞 王惠美：逆向嚇壞人
    逆闖環東撞飛騎士墜橋亡 女駕駛肇事前就在北市一路逆向亂竄
    2022/01/28 11:02

    逆闖環東撞飛騎士墜橋亡 女駕駛肇事前就在北市一路逆向亂竄

    減重奇蹟！名嘴嫩妻喜塞6位數紅包
    離譜！轎車「逆向開上環東」撞2車 重機騎士噴飛命危
    2022/01/26 00:10

    離譜！轎車「逆向開上環東」撞2車 重機騎士噴飛命危
    三寶逆向竄出巷道 女騎士閃避失控撞上賓士
    2021/09/11 13:04

    三寶逆向竄出巷道 女騎士閃避失控撞上賓士

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播