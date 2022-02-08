老翁快速道路逆向險撞王惠美座車 警︰誤信導航、晚間視線差

大年初六高雄82歲鍾姓老翁在台76線逆向行駛，差點就跟彰化縣長王惠美座車擦撞。（資料照）

2022/02/08 17:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又是誤信導航？大年初六高雄82歲鍾姓老翁在台76線逆向行駛，差點就跟彰化縣長王惠美座車擦撞事件，還好被鹿港警分局當場攔截；根據警方調查，老翁是退休老師，剛換新手機還不太會用，又誤信導航加上晚間視線不好，才會逆向上了台76線。

鹿港警分局表示，大年初六當晚9點多，警備隊副隊長阮世鋒、警員張明結因為解送人犯到彰化地檢署歸案，從員林行駛台76線準備回鹿港途中，在14.5公里處發現前方有自小客車竟然在逆向行駛，馬上決定攔截逆向車，立即開啟警示燈、故障燈、警鳴器防止被來車高速追撞，再火速通知國道三隊派員前來處理。

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警方調查發現，原來逆向行駛是來自高雄的82歲鍾姓老翁，獨自一人從高雄北上駕車遊玩，正準備要返回高雄時，靠著手機導航準備要上台76線，結果因為手機是剛買的，功能操作比較不熟悉，再加上夜晚視線關係，誤信導航而上錯了匝道，老翁開了沒多久就發現自己逆向了，但因為也不知如何是好，只好減速硬著頭皮繼續逆向。

警方指出，老翁因為逆向3.5公里被員警攔截下來後，老翁顯得非常慌張，也不願通知家人，最後國道警方趕到現場，先幫老翁逆向的車頭轉正，老翁同意今天再開車返回高雄，逆向行駛違規部分則由國道三隊開單。

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