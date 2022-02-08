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    首頁　>　社會

    徒手「搖」荒屋鋁窗變賣 落網辯稱幫屋主整理

    新北市許姓街友到淡水山區空屋偷竊鋁窗被查獲，警方懷疑他另涉它案，擴大追查有無涉及其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市許姓街友到淡水山區空屋偷竊鋁窗被查獲，警方懷疑他另涉它案，擴大追查有無涉及其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/08 15:47

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市許姓街友缺錢花用，竟把腦筋動到山上廢棄空屋，他經過淡水樹林口一處廢棄空屋，見荒廢多時，以手搖方式拆解鋁製窗框，搬上機車，警方途經察覺有異盤問，許嫌見難逃追緝，承認從廢棄老屋拆下打算變賣，因鄰近幾間空屋都傳出遭竊，警方懷疑許男涉嫌重大，全案除依竊盜逮捕送辦，續追許嫌是否涉及它案。

    附近民眾說，44歲許姓街友常在當地閒晃，懷疑他過年期間缺錢花用，把腦筋動到棲身的廢棄空屋上；巡邏警方獲報，發現許嫌從空屋偷走鋁窗條變賣，當場人贓俱獲。

    許嫌被逮後，辯稱以為沒人要，所以幫忙回收，警方研判，近年國際原物料大漲，許嫌應是得知廢鋁材水漲船高，才偷竊鋁窗變現，許嫌被逮後，還辯稱他原本住在那邊，因看到鋁窗損壞，沒人回收，才幫屋主整理，讓員警啼笑皆非，警方除依法移送外，擴大清查許嫌是否涉及它案。

    淡水警分局表示，國際原物料價格大幅上漲，令不肖之徒心生歹念，藉此呼籲民眾要多加注意防範，做好防竊與保全措施，發現可疑人事物，立即報警處理，也籲請資源回收業者，切勿收購來路不明之物品，避免觸法。

    新北市許姓街友到淡水山區空屋偷竊鋁窗被查獲，警方懷疑他另涉它案，擴大追查有無涉及其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市許姓街友到淡水山區空屋偷竊鋁窗被查獲，警方懷疑他另涉它案，擴大追查有無涉及其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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