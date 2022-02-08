殺妻折屍塞塑膠桶！狠男出庭必掉淚 檢痛斥求處無期徒刑

吳男犯下殺妻案後，被依殺人罪送辦。（資料照，記者周敏鴻攝）

2022/02/08 12:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕31歲吳姓男子去年11月間偷看謝姓妻子手機，發現有與其他男子的對話，醋勁大發徒手痛毆妻子，以手摀住口鼻活活將她悶死後，狠心將屍體對折以塑膠袋包裹，塞入大型橘紅色塑膠桶棄置陽台，桃園地檢署檢察官近日偵結依家暴殺人罪起訴吳男，痛斥吳男當時自首是「迫於情勢」，手法泯滅人性，偵查過程的眼淚只為求輕判，並無悔悟之心，建請法院不要減刑並求處無期徒刑，吳男目前收押桃園看守所。

吳男與妻子結婚5年多，育有2名4歲及6歲女兒，去年11月29日晚間吳男偷看妻子手機，發現有與其他男子的對話，他忍著情緒沒有追問，直到隔天上午10點妻子打來質問「為何看我手機」，還在工作的吳男怒請假回家，與妻子發生激烈爭執，不但出拳毆打妻子頭、臉，還將她壓制在地以手摀住口鼻活活悶死。

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擔心屍體發臭東窗事發，吳男把屍體對折裝入塑膠袋，清理現場血跡後向大姊謊稱「老婆跑掉了」，隨後返回老家找來塑膠桶裝屍棄置住家陽台，當晚又向妻子阿嬤佯稱「老婆跑掉了」，吳父輾轉得知後要兒子報警尋妻，吳男猶豫、遲未報案，直到去年12月1日早上7點多見瞞不住，才向姊姊坦承「我把老婆悶死了」，並自行打電話向警方報案。

吳男辯稱，當時只是想嚇嚇妻子，沒有要致她於死的意圖；不過，檢方認為吳妻頭、臉傷痕累累，顯示遭毆打力道之猛，吳男隨後又以手摀住妻子口鼻，即使被害人不斷反抗、氣若游絲之際都未放手，顯然具有殺人之故意。

吳男案發後接連向家人謊稱妻子跑掉，欲掩蓋犯行意圖明確，後因父親要求他報警，吳男是在壓力才通知警方，縱有自首也是迫於情勢，並非有所悔悟，且他在妻子相驗時一滴眼淚都未掉，在偵查過程中每出庭都會掉淚，並非有悔悟而是出於訴訟策略、博取輕判，另審酌謝父陳述「我無法原諒吳男，將我女兒殺害後還裝進桶子...看到的只剩女兒屍體」，吳男卻隻字未提補償，建請法院不要給予減刑並求處無期徒刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

吳男殺妻後將屍體對折，用塑膠袋包裹塞入塑膠桶，案發後警方到現場採證。（資料照，記者周敏鴻攝）

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