飯店大亨被取締竟辱警 焦治國與女兒均判拘

焦治國（圖中）與其女兒（圖左）被上銬送辦。（資料照）

2022/02/08 12:37

〔記者王定傳／新北報導〕前年3月間，當時72歲的「飯店大亨」焦治國駕駛紅色Lexus轎車，違停在新北市三峽區一間旅館前的人行道，警方上前取締，焦男竟辱罵警察：「王八蛋、不要臉」等語，並與警方發生拉扯，造成警員手指受傷，焦的女兒見到父親被逮，也上前助陣與警方發生拉扯，新北地院審理後依妨害公務等罪，判處焦治國拘役75日，其女兒拘役30日，焦治國之子被控妨害公務則無罪。

前年3月1日晚間6時許，焦治國把車停在三峽區大德路的人行道上，員警接到檢舉上前勸導將車駛離，焦男的車竟沿人行道開了30公尺，警方當場攔下告發。

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焦男向警方求情不要告發取締被拒後，竟當場辱警：「我叫你不要拿雞八毛當令箭」、「我講你不要王八蛋」、「禍害」、「你他媽這德行」、「你辦，你不辦是孫子」、「我罵你剛剛好啦罵你，你辦啊誰辦誰還不一定，王八蛋」、「不要臉」。

警方制止無效後，告知他已涉犯妨害公務罪嫌，欲以現行犯逮捕，並呼叫請求支援；此時，焦男的37歲兒子、30歲女兒見狀，趕緊跑過來安撫焦治國。

支援警力抵達後，焦的女兒見狀上前阻攔並持手機錄影，警方要求這對兄妹離開、不要攔阻警方執行公務，但焦的兒女仍不願離開，不斷對在場員警叫囂，焦治國甚至又出言辱警：「你不要拿著雞八毛跟我講」。

警方忍無可忍依法逮捕，焦男竟出手反抗、拉扯警員，害一名警員右手拇指、食指挫傷；焦的女兒也上前助陣與警方發生拉扯。

警方最後將3人逮捕，依妨害公務罪嫌移送新北地檢署複訊，焦治國被移送時，面對媒體採訪還嗆「拍什麼拍！」檢方當時認為焦涉犯並非重罪，且警方在案發時蒐證完備予以請回，事後將焦治國及其兒女起訴。

法院審理時，焦治國及其子女均否認犯行，合議庭依員警在偵查時的指證、勘驗警方密錄器等證據後判定，焦治國及其女兒確實有妨害公務行為，斥責2人所為恣意挑戰國家公權力、藐視公務員執法尊嚴行為，均不可取，應予非難，犯後飾詞否認犯行，迄今未和解或賠償，依妨害公務及傷害罪判焦治國拘役75日，得易科罰金7萬5千元、其女兒觸犯妨害公務罪，判拘30日，得易科罰金3萬元。

至於焦治國之子亦被控與警方發生推擠拉扯，焦治國女兒見哥哥被逮還衝撞警員，合議庭勘驗密錄器後認為，並未見焦子有何蓄意推擠、拉扯、衝撞員警等攻擊舉動，焦女因認員警逮捕哥哥程序不合法而衝撞員警，難認其主觀上有妨害公務故意，此部份無罪。

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