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    河濱公園護欄鏽蝕害婦慘跌溝渠受傷 北市水利處判賠93萬

    北院認定水利處在管理木柵河濱公園的護欄上確實有所疏失，害鍾婦跌倒受傷，判賠93萬多元。（資料照）

    北院認定水利處在管理木柵河濱公園的護欄上確實有所疏失，害鍾婦跌倒受傷，判賠93萬多元。（資料照）

    2022/02/08 10:06

    〔記者溫于德／台北報導〕鍾姓婦人5年前行經台北市木柵河濱公園時，用手觸碰鏽蝕護欄害她摔落200公尺深的溝渠，造成腦震盪、骨折等傷勢，且經治療後仍無法自行轉動頸椎，她向修繕養護單位台北市政府工務局水利工程處訴請國賠。台北地院認定水利處管理上確實有所疏失，判賠93萬多元；可上訴。

    鍾婦主張，2017年5月6日下午4時許，她行經木柵河濱公園堤內水防道路時，用右手碰觸水防道路旁的不鏽鋼護欄，護欄竟鬆脫翻倒，害她撞擊對側溝壁再跌落溝底，經醫師診斷受有腦震盪、額頭撕裂傷、頸椎挫傷移位、肋骨骨折，以及左手、腰部與兩腿挫傷等傷害，雖經治療，頸椎仍無法自行轉動，傾斜腰椎也不良於行，必須接受椎間盤等手術。

    鍾婦認為，水利處對護欄負有修繕養護義務，在護欄設置已達26年以上，螺絲也有鏽蝕情況下，仍未修繕養護，況且，她受傷後，水利處將原本70公分高的護欄增高為120公分，可見水利處就管理、設置護欄均有欠缺，求償醫療費、勞動力減損、營養品費用等共396萬餘元。

    水利處解釋，護欄有3個底座，雖一處螺絲鏽蝕，仍附於混凝土塊上，可見當時並未喪失固定功能，且河川巡防隊均定期以目視、手搖方式檢視護欄功能，意外發生前均無異狀，否認管理、設置疏失。

    水利處強調，設置護欄目的僅在區隔水防道路及溝渠、警示人車，鍾婦卻蓄意沿溝渠邊緣行走，或以外力推拉系爭護欄致其跌落溝渠，為不當使用護欄，否認賠償責任。

    北院指出，深達200公分、寬約230公分的溝渠，與水防道路落差極大、坡度很陡，因此，設置護欄除了為了標示溝渠與道路間界線並警示人車避免掉落外，同時應具有一定支撐力、拮抗力，足供行人適當倚靠、攙扶，或阻擋停車車輛落入邊坡。

    北院並指，經勘驗，該護欄底座有一處螺絲鏽蝕，且鏽蝕處就是護欄與底座斷裂之處，可認定護欄因鏽蝕而無法承受外力導致斷裂，因此，負有養護護欄義務的水利處在管理上確實有所過失，導致鍾婦跌落溝渠受傷，判賠93萬多元。

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