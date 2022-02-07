為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    7旬翁山區失蹤40多小時後尋獲 雙腳受傷、意識清楚

    台中70歲翁姓老翁，失蹤40多小時，今天終於在霧峰坑口里一處產業道路尋獲，搜救人員趕緊拿水讓他止渴。（記者陳建志翻攝）

    台中70歲翁姓老翁，失蹤40多小時，今天終於在霧峰坑口里一處產業道路尋獲，搜救人員趕緊拿水讓他止渴。（記者陳建志翻攝）

    2022/02/07 20:08

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名70歲翁姓老翁，5日傍晚駕駛休旅車外出，前往霧峰坑口里山區，沒想到遲未返家，家人焦急上山找人，在山區一條產業道路發現翁男受困的車子，人卻不見蹤影，6日動員消防隊、民間搜救隊員上山找人無所獲，直到今天下午1點多，在失蹤40多小時後，終於在山區一間土地公廟附近，找到雙腳受傷、意識清楚的翁男，趕緊將他送醫，讓家屬鬆了一口氣。

    這名70歲翁姓老翁，5日傍晚開車外出，身上沒帶證件、手機，因到晚上仍沒返家，家人覺得奇怪，猜想可能是到霧峰坑口里山區的果園，自行前往山區找人，果然在一條產業道路發現翁男卡住後輪翹起來的車子，但是翁男不見蹤影。

    因山區夜晚寒冷，翁男身上沒有穿太多禦寒衣物，家人擔心他的安危向警方報案，有目擊民眾表示，當天有碰到翁男還跟他問路，但後來不確定走去哪裡，懷疑車子壞掉想下山卻迷路，6日包括霧峰消防分隊、台中市山海屯救援協會、坑口里守望相助隊等單位都派人上山協助搜尋。

    其中台中市山海屯救援協會由謝汯庭理事長帶隊，包括賴文清總幹事，共有10多名隊員和1隻搜救犬，在昨晚8點加入搜救行列，隊員分別從翁男車子受困的地點附近往上、往下搜尋，但一直尋找到今天凌晨3點都無所獲才收隊。

    因大部分隊員平時都有工作，今天開工要上班，不過白天仍繼續派出2名隊員和1隻搜救犬，連同坑口里守望相助隊員再度上山找人，終於在今天下午1點多，在坑口里山區產業道路，一座土地公廟附近找到失蹤40多小時的翁男。

    翁男當時意識清楚，不過雙腳因摔倒受傷行動不便，搜救人員趕緊拿水讓他止渴，並立刻聯絡消防人員上山，檢測後發現生命跡象穩定、意識清楚，擔心身體虛弱立刻送醫檢查，將待情況穩定再進一步詢問為何會在山區迷路？還有這2天是睡在哪裡？吃什麼東西止飢？

    台中70歲翁姓老翁，失蹤40多小時，今天終於在霧峰坑口里一處產業道路尋獲，因雙腳受傷，救難人員合力將他抬上車送醫檢查。（記者陳建志翻攝）

    台中70歲翁姓老翁，失蹤40多小時，今天終於在霧峰坑口里一處產業道路尋獲，因雙腳受傷，救難人員合力將他抬上車送醫檢查。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    仙境般的高台山再度迷惑山友 所幸平安脫困
    2022/02/06 16:19

    仙境般的高台山再度迷惑山友 所幸平安脫困
    女登山客爬東卯山迷路摔成熊貓眼 警消連夜將人救下山
    2022/01/31 11:43

    女登山客爬東卯山迷路摔成熊貓眼 警消連夜將人救下山

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    花蓮6山友遭蜂螫2昏迷 直升機吊掛5人送醫、1徒步下山
    2022/01/13 14:24

    花蓮6山友遭蜂螫2昏迷 直升機吊掛5人送醫、1徒步下山
    女山友浸水營古道腳傷無法行走 大武警義消馳援救下山
    2022/01/05 14:04

    女山友浸水營古道腳傷無法行走 大武警義消馳援救下山

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播