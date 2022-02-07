7旬翁山區失蹤40多小時後尋獲 雙腳受傷、意識清楚

台中70歲翁姓老翁，失蹤40多小時，今天終於在霧峰坑口里一處產業道路尋獲，搜救人員趕緊拿水讓他止渴。（記者陳建志翻攝）

2022/02/07 20:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名70歲翁姓老翁，5日傍晚駕駛休旅車外出，前往霧峰坑口里山區，沒想到遲未返家，家人焦急上山找人，在山區一條產業道路發現翁男受困的車子，人卻不見蹤影，6日動員消防隊、民間搜救隊員上山找人無所獲，直到今天下午1點多，在失蹤40多小時後，終於在山區一間土地公廟附近，找到雙腳受傷、意識清楚的翁男，趕緊將他送醫，讓家屬鬆了一口氣。

這名70歲翁姓老翁，5日傍晚開車外出，身上沒帶證件、手機，因到晚上仍沒返家，家人覺得奇怪，猜想可能是到霧峰坑口里山區的果園，自行前往山區找人，果然在一條產業道路發現翁男卡住後輪翹起來的車子，但是翁男不見蹤影。

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因山區夜晚寒冷，翁男身上沒有穿太多禦寒衣物，家人擔心他的安危向警方報案，有目擊民眾表示，當天有碰到翁男還跟他問路，但後來不確定走去哪裡，懷疑車子壞掉想下山卻迷路，6日包括霧峰消防分隊、台中市山海屯救援協會、坑口里守望相助隊等單位都派人上山協助搜尋。

其中台中市山海屯救援協會由謝汯庭理事長帶隊，包括賴文清總幹事，共有10多名隊員和1隻搜救犬，在昨晚8點加入搜救行列，隊員分別從翁男車子受困的地點附近往上、往下搜尋，但一直尋找到今天凌晨3點都無所獲才收隊。

因大部分隊員平時都有工作，今天開工要上班，不過白天仍繼續派出2名隊員和1隻搜救犬，連同坑口里守望相助隊員再度上山找人，終於在今天下午1點多，在坑口里山區產業道路，一座土地公廟附近找到失蹤40多小時的翁男。

翁男當時意識清楚，不過雙腳因摔倒受傷行動不便，搜救人員趕緊拿水讓他止渴，並立刻聯絡消防人員上山，檢測後發現生命跡象穩定、意識清楚，擔心身體虛弱立刻送醫檢查，將待情況穩定再進一步詢問為何會在山區迷路？還有這2天是睡在哪裡？吃什麼東西止飢？

台中70歲翁姓老翁，失蹤40多小時，今天終於在霧峰坑口里一處產業道路尋獲，因雙腳受傷，救難人員合力將他抬上車送醫檢查。（記者陳建志翻攝）

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