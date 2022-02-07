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    酒駕又欠稅挨罰28萬 男房屋遭查封求助親友繳清

    酒駕李男（右1）又欠稅等，共挨罰28萬多元，導致名下房屋遭查封，幸親友相助才繳清。（士林分署提供）

    酒駕李男（右1）又欠稅等，共挨罰28萬多元，導致名下房屋遭查封，幸親友相助才繳清。（士林分署提供）

    2022/02/07 13:29

    〔記者溫于德／台北報導〕酒駕李男5年內二度酒駕加上多次交通違規並欠繳稅款等，共挨罰28多萬元卻未繳，直到房屋遭法務部行政執行署士林分署查封，李男趕忙尋求親友協助繳清，免於房屋可能進入法拍程序。

    士林分署今天透過新聞稿表示，2013年9月間，50多歲李男因5年內二度騎機車酒駕，挨罰9萬元並吊銷駕照3年，另至同年起至2020年間，李男又陸續違規停車、無照駕駛、騎車持菸等交通違違規，同時欠繳房屋稅、地價稅、健保費等，總計挨罰28萬多元，遭移送分署執行。

    士林分署說，李男曾到分署自稱因車禍受傷，僅能做工地粗工，工資1日1000元，每月收入平均2萬元，還要扶養高齡90多歲的奶奶，經分署同意，3度給予分期繳納機會，李男卻都未按期履行。

    士林分署後來查出李男名下有1房屋位於北市大同區，到場查封時建李男與90多歲奶奶同住，奶奶當下得知房屋因孫子酒駕將被查封時，嚇得差點昏厥，分署考量奶奶健康情形並兼顧2人居住權，決定再給李男一次機會，同意分期清償，但李男又因奶奶發生車禍及本身甲狀腺問題，無法從事固定工作，導致無法分期繳款。

    去年12月間，士林分署再度赴李男住處，得知奶奶已經過世數月，立刻要求李男限期繳清，豈料，李男又說「自己的房屋遭查封、無法向銀行貸款」，依舊無法償還。

    士林分署見狀勸李男向親友尋求協助，李男終於在上月28日、農曆年前最後1個上班日繳清所有欠款，分署也立即函請地政機關塗銷查封登記，讓李男度過無債一身輕的安定年。

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