男子路邊燒樹葉突昏迷倒地 2警沒施作CPR被控過失致死

2名員警巡經龍潭區健行路一處土地公廟，見范男正在路邊燃燒樹葉，下車勸導後范男突然昏迷倒地。（擷取自Google Map）

2022/02/07 13:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龍潭警分局中興派出所陳姓、羅姓2名警員，勸導正在路邊燒樹葉的范姓男子，豈料范男突然倒地失去意識，送醫5天後不治，家屬控訴2名員警第一時間未予以CPR（心肺復甦術）急救涉嫌過失致死，桃園地檢署檢察官認為，員警不具醫療專業且事發後即時聯繫救護人員，難認有應注意未注意過失，予以2人不起訴。

案發於去年1月14日傍晚5點半，當時陳、羅2員巡經龍潭區健行路一處土地公廟，見范男正在路邊燃燒處葉、濃煙密布，遂下車勸導，準備離去之際范男突然倒下失去意識，員警隨即聯繫救護車到場，范男送醫急救5天後仍不治，家屬質疑2員第一時間未予以CPR急救，導致范男未能及時獲得救護，控告2員涉嫌過失致死罪。

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陳員辯稱，當時見路邊飄散大量濃煙，下車勸導時范男稱「正在撲滅」，他們就準備離開，但范男情緒激動過來追問，他們解釋「只是單純關心」，范男揮手回應「沒事」，下一秒就倒地，隨即聯繫救護車到場，因沒有受過急救訓練，所以只能幫忙叫救護車，且警察執勤任務也不包含急救，若CPR操作不當可能造成更嚴重傷害，「在沒有專業訓練下，就沒有當下施行CPR」。

羅員另稱，發現范男倒地後立刻以車用無線電請求協助，這樣救護車到場會比一般打電話更快，而且土地公廟地處偏避，事發時陳員負責照看范男，他則跑到小路外等候，擔心救護車找不到、延誤就醫。

檢方指出，經勘驗筆錄、現場監視器及密錄器等事證，2員確實未予以范男CPR，但2員為派出所警員、本身不具醫療專業，自無法苛責他們應做CPR，且第一時間2員積極聯絡請求協助，已盡相關注意義務，難認2人對范男死亡應負過失責任，偵結予以2人不起訴。

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