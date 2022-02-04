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    首頁　>　社會

    路人被砍躲麵攤 老闆幫忙趕跑凶徒竟遭開車撞飛

    蘇男不滿被追債，持刀當街砍殺葉姓國中同學。（讀者提供）

    蘇男不滿被追債，持刀當街砍殺葉姓國中同學。（讀者提供）

    2022/02/04 10:17

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲蘇姓男子不滿國中同學葉男跑到他家討債，竟當街持刀追砍葉男，葉躲到路邊麵攤，麵攤吳姓老闆仗義幫忙打退蘇男，蘇男竟開車直接衝撞吳，並波及在麵攤聊天的謝姓婦人，蘇男事後主動投案，被警方依殺人未遂送辦，檢方裁定2萬元交保。

    上月29日下午2點多，葉姓男子認為國中同學蘇男欠他9千元欠了2年不還，他特地去蘇男家中要錢，蘇自覺沒面子，竟拿刀當街追砍葉男，葉男一路躲到彌陀區中正路某麵攤前，蘇先在葉的左腿上砍了一刀，負傷的葉男躲到麵攤裡求救。

    麵攤吳姓老闆見狀，雖然自己與葉、蘇不相識，但仍拿椅子出來趕走行凶的蘇男，結果蘇男離去不久，竟開車返回麵攤，還把在吳姓老闆和另名在麵攤聊天的謝姓婦人撞飛，然後開車逃離現場。

    警方獲報後將受傷的葉、吳、謝3人送醫，3人均無生命危險，闖禍的蘇男事後也向警方投案，訊後被依殺人未遂送辦，橋檢複訊後裁定2萬元交保。

    不過，家屬上網爆料此事，不滿吳姓老闆和謝姓婦人無辜受牽連，迄今仍在醫院無法回家過年，蓄意開車撞人的嫌犯還可以交保回家，質疑檢警辦案；對此，警方澄清，案件都依法受理處置，警方能體諒家屬對於家人受害的不捨，但強調對於違法亂紀的行為絕無寬待。

    麵攤老闆拿椅子幫忙趕跑行凶的蘇男。（讀者提供）

    麵攤老闆拿椅子幫忙趕跑行凶的蘇男。（讀者提供）

    蘇男被趕跑後，竟開車衝撞麵攤造成兩人受傷。（讀者提供）

    蘇男被趕跑後，竟開車衝撞麵攤造成兩人受傷。（讀者提供）

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