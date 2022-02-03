趁過年偷抱走彩券行愛心捐款箱 警逮慣竊追出10餘案

屏縣內埔警分局在娃娃機店當場查獲賴嫌（右二）行竊娃娃機台內的物品。（警方提供）

2022/02/03 16:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名賴姓慣竊今天（3日）中午涉嫌偷取娃娃機內的物品時，遭到屏縣內埔警分局員警當場查獲，經追查還發現竊嫌昨天（2日）才剛偷了一家彩券行的愛心捐款箱，另涉及約10起各鄉鎮的竊案，擴大清查中。

內埔警分局表示，連假期間為避免各類刑案發生，規劃縝密防竊防搶勤務，新北勢派出所今天（3日）上午11時執行勤務，於轄內娃娃機台營業處所內，發現1名男子行跡可疑上前盤查，當場查獲賴嫌剛竊取完娃娃機台內的物品。

請繼續往下閱讀...

警方還在賴嫌身上查扣竊盜工具及海洛因毒品1包，深入清查後，還追查出賴嫌大年初二，於內埔鄉的某家彩券行，趁人多時將店裡的愛心捐款箱抱走，以及另涉10多起在麟洛、萬丹等鄉的竊盜案件；警方偵訊後將該名連續竊盜現行犯，隨案移送併向屏東地檢署建請羈押，防止再犯。

內埔警分局長蘇偉荃表示，年假期間警察不打烊，民眾出遊除了要遵守防疫規定之外，在人潮多的地方務必要顧好自己的包包，如果有出遠門或是大額現金提領，都可以跟轄區派出所聯繫，警方會提供巡邏或是護鈔等服務。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

賴嫌利用鑰匙等做為工具，偷出娃娃機台內的化妝品、耳機、充電線等物品。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法