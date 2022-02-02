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    棒球隊春訓？疑不滿店家態度差4男持球棒怒砸會館 被巡邏警逮正著

    多名男子今凌晨持球棒搗毀泊車櫃檯，高市新興警分局4小時逮4嫌。（記者王榮祥翻攝）

    多名男子今凌晨持球棒搗毀泊車櫃檯，高市新興警分局4小時逮4嫌。（記者王榮祥翻攝）

    2022/02/02 10:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市多名男子今凌晨2點多，分乘自小客車拿球棒砸毀某會館泊車櫃檯，高市新興警分局員警剛好巡邏經過，立刻下車喝止追緝，當場先逮獲1嫌，再透過監視器在4小時內查獲3嫌到案，初步研判為消費糾紛衍生，持續追查共犯。

    警方表示，新興分局五福二路派出所夜間巡邏守望員警，今凌晨2時30分在新興區復興路某會館大門旁，發現多名年輕人分乘自小客車並手持球棒損毀泊車櫃台，員警見狀立即下車喝止、追緝，當場逮捕王姓犯嫌（91年次），其餘犯嫌隨即駕車逃逸。

    新興分局偵查隊、五福二路派出所與刑警大隊偵八隊立即組成專案小組展開追查，根據調閱監視器鎖定涉案車輛，4小時內循線查獲謝姓（88年次）、陳姓（87年次）、劉姓（87年次）等3嫌到案，陸續到案3車4人，並持續追緝相關共犯。

    警方調查，疑因2月1日謝嫌偕同友人至該會館飲酒消費，酒醉後不滿店家工作人員服務態度，遂揪友人於2月2日駕駛自小客車返回，分持球棒毀損一樓門前的泊車櫃檯，隨後駕車逃逸。

    警方當場迅速壓制逮捕王嫌，並於車上及身上分別查扣球棒3支、西瓜刀1支、辣椒水1瓶等物品，並於4小時內再查獲3名犯嫌到案，將持續追查有無共犯在逃，全案訊問後依刑法妨害秩序、恐嚇安全、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    另也針對這3輛涉案自小客車觸犯闖紅燈、蛇行等危險駕車交通違規行為，依道路交通管理處罰條例予以舉發。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    作案車輛。（記者王榮祥翻攝）

    作案車輛。（記者王榮祥翻攝）

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