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    廖正豪辭世 法務部：哲人已遠 典範長存

    前法務部長的廖正豪在除夕夜過世，享壽75歲。（資料照）

    前法務部長的廖正豪在除夕夜過世，享壽75歲。（資料照）

    2022/02/02 00:01

    〔記者吳政峰／台北報導〕1996年接任馬英九法務部長棒子的廖正豪，雷厲風行執行掃黑，把一堆黑幫首腦送進綠島管訓，施政滿意度一度高達9成，而後因與時任行政院長的蕭萬長不合，淚灑國會，宣告辭職。即便退職，廖正豪仍投身法治教育，今年除夕夜辭世，享壽75歲。法務部1日深夜發表悼念聲明「哲人已遠、典範長存」。

    法務部聲明指出，頃聞前法務部長廖正豪日前離世，法務部同表悼念，廖正豪任內推動掃黑及相關法案、政策制定等具體施政作為，積極維護社會安定，卸任後成立財團法人向陽公益基金會，仍持續與法務部合作，協助推動法治教育、關懷受刑人更生保護等公益事務，深獲外界肯定。

    「哲人已遠、典範長存」，法務部以8個字緬懷廖正豪，感謝廖正豪的貢獻，將繼續秉持同樣「為人民做事」的理念，為確保國家安全及社會安定而全力以赴。

    廖正豪出生嘉義，台大法律系博士，是調查局史上第一位非情治系統出身的局長，隔年更上一層樓升任法務部長，獲層峰充分授權，統合檢、警、憲、調打擊黑金，從魚肉鄉民的地痞流氓辦到民代，被認為是史上權力最大的法務部長。

    廖正豪上任法務部長才半年，就把一堆黑道老大以直升機直送綠島管訓，掃黑成績亮眼，民調滿意度一度衝到不可思議的9成，是內閣首長中最高的一位，後來和接棒行政院長的蕭萬長不合，1998年淚灑立法院，宣布辭職。

    卸職後，廖正豪投入法治教育與法學雜誌，雖然頗受好評，但他前往中國經營政商人脈，甚至帶前海協會長汪道涵之子汪致重來台參觀農村，並居中穿針引線引薦，與前海基會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲會面，以其曾任國內情治機關首長的敏感身分，穿梭兩岸，曾引發議論。

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