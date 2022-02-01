悲傷春節！現役軍人騎機車載女友 拜年返家撞車雙亡

機車被撞飛到路邊，黃姓騎士與女友送醫不治。（民眾提供）

2022/02/01 20:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大年初一凌晨傳出死亡車禍，一輛廂型車在大里區與一部機車碰撞，23歲黃姓男騎士與後座23歲紀姓女友傷勢嚴重，送醫不治，兩個家庭春節變調。

警方調查，這起車禍發生於今天凌晨3點15分，地點是大里區中投東路三段與東興路口，48歲郭姓男子駕駛廂型車沿東興路往爽文路方向行駛，當時號誌閃黃燈，快通過路口時，黃男騎機載女友與廂型車發生碰撞，黃男與紀女雙雙彈飛，撞擊聲響引起路人注意，騎機車尾隨在黃男後方的朋友也嚇了一跳，趕緊報警求援，現場機車零件散落一地，路面血跡斑斑。

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救難人員到場時，紀女已無生命跡象，送大里仁愛醫院急救，而黃男傷勢嚴重，送中山醫學大學附設醫院，兩人仍回天乏術。郭男與黃男都無酒精反應。廂型車駕駛郭男難過地向警方指稱，車子行經路口時，機車突然衝出。

據了解，黃男除夕夜載著紀女到霧峰找朋友，凌晨載女友返家途中，在大里遇死劫。紀女來自隔代教養家庭，她的爸爸長年住安養中心，媽媽是外籍配偶，是由姑姑到殯儀館協助後事。

黃男剛入伍兩個月，新年假期跟父親說要去大雅找女友，卻遇上死劫，讓家人哀慟不已。

廂型車車頭嚴重損毀。（民眾提供）

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