女專員懷孕竟被資遣 公司挨罰30萬元確定

一名女專員懷孕，公司卻將她調職並資遣挨罰30萬元。，示意圖，與本案無關。（照片提供／謝臻怡）

2022/02/01 15:22

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一間包材公司女性專員，2020年間因公受傷，就醫後驗出有喜。公司得悉後，卻將她調為行政助理，最後還予以資遣，引發女員工不滿，向新竹縣政府申訴。勞工處調查後，認定公司違反「性別工作平等法」，裁罰30萬元。公司不服，興訟抗罰，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

2018年間，擔任整合視覺整合部的女專員因公受傷，前往就醫，經過醫生診斷，意外驗出她懷孕，建議安胎。女員工跟公司報告此事，未料，竟被調為行政助理，最後還被資遣。

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女員工自認在公司壓力下簽署離職單，以至於遭到資遣，質疑公司歧視懷孕婦女，涉及違法解雇，違反性別工作平等法，決定向新竹縣政府申訴。

勞工處調查後，發現女員工請安胎假11天後，無預警被通知調為行政助理，公司接著以業務緊縮為由予以資遣，但經查，在那段期間，公司還在人力銀行網站上徵才，召聘業務性質相同的職位，顯見業務緊縮、不得不資遣並非正當理由，而是針對女員工而來，確有歧視懷孕者的差別待遇，決議裁罰30萬元。

公司不服，興訟抗罰，強調女員工懷孕已不適任專員一職，才調往助理，但薪水沒變，而後是因為公司業務緊縮，女員工主動申請離職，並非資遣。至於人力銀行招募廣告，則屬於常態性的固定期間刊登，並未真的要找新員工。

一審台北高等行政法院指出，公司得悉女員工懷孕，有工作上不能搬重物及上下樓梯安全顧慮，安排其他員工接任，並調整其職務及辦公座位，而後又在人力銀行刊登廣告招募員工，再資遣女員工，足見懷孕與解除勞動契約之間有關聯，確實違反性別工作平等法。

公司雖以業務緊縮為由資遣女員工，惟未提出任何客觀事證說明為何僅資遣她一人。縱使公司是經過女員工同意才予以資遣，但這跟性別歧視是兩碼子事。合議庭評議後判公司敗訴，日前獲得最高行政法院維持，全案確定。

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