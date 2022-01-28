烏來山區凌晨傳4聲槍響 前區代表之子與友人涉開槍遭逮

警方逮捕涉嫌開槍的劉男，並在車上查獲作案槍枝、開山刀及蝴蝶刀各一把。（記者闕敬倫翻攝）

2022/01/28 21:56

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市烏來區金堰15號附近空地於午夜驚傳4聲槍響，新店警方獲報前往查探，開槍者早已逃離現場，只遺留4顆彈殼在地上，警方調監視器鎖定2名男子；據悉，騎機車的44歲朱姓男子坦承涉案，但他指稱是劉姓友人開槍，2人警詢後均被移送法辦。

1月22日凌晨1點半左右，烏來山區有民眾聽聞巨大槍聲，立即向轄區新店警分局忠治派出所報案，員警到場未發現犯嫌，但在地上拾獲4枚擊發過的彈殼，循線調監視器發現2名男子共乘速克達，車主為當地居民朱男，父親是前烏來區代表，遂前往將他帶返詢問；朱男供稱，他確實有騎車載朋友，但開槍的主嫌是在後座的29歲劉姓男子，劉男犯後已躲起來。

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新店警方隨後請示台北地檢署指揮，當天上午11時許持拘票前往汐止樟樹二路，將劉男拘提到案，並於他的汽車上查獲作案槍枝、開山刀及蝴蝶刀各一把，沒想到劉男卻稱，開槍的人不是他，也不確定為何要開槍。

警方調查，槍枝為改造手槍，劉男及朱男都沒有未交代槍枝來源，由於2人皆不承認自己開槍，警詢後均依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送北檢偵辦；檢方複訊後，諭令朱男2萬元交保，被指涉開槍的劉男則以8萬元具保釋回。

新北市烏來區金堰15號附近空地日前凌晨驚傳4聲槍響，警方在現場拾獲彈殼。（記者闕敬倫翻攝）

警方查獲改造手槍，並將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送北檢偵辦。（記者闕敬倫翻攝）

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