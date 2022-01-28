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    首頁　>　社會

    埔里男酒駕拒檢逆向逃逸 釀對撞事故重摔吐血

    埔里鎮袁姓男子酒駕遇警檢查逆向逃逸，結果與對向機車騎士相撞，重傷吐血。（埔里分局提供）

    埔里鎮袁姓男子酒駕遇警檢查逆向逃逸，結果與對向機車騎士相撞，重傷吐血。（埔里分局提供）

    2022/01/28 14:36

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮袁姓男子因多次酒駕行為，駕照已在4年前遭吊銷，仍酒後騎機車上路，在市區遇埔里分局員警攔查，立即心虛加速逆向逃逸，卻在南興街、民生路口與對向機車擦撞重摔倒地，造成肋骨骨折及頭、胸部挫傷，袁男更當場吐血，傷勢嚴重需住院治療，但酒測值達0.71，警方仍依法函送法辦。

    年關將近，為避免民眾酒駕釀禍，損人不利己，埔里分局加強「擴大防制危險駕車」專案勤務，於市區南興街、新生路口執行攔查時，1名機車騎士見狀突然逆向加速逃逸，拒絕受檢，員警覺得可疑在後追捕。

    袁男行經南興街、民生路口時強行闖紅燈左轉，撞上對向綠燈起步欲右轉的機車騎士，撞擊力大造成雙方機車嚴重毀損，袁男並當場吐血，經送醫後診斷右側肋骨多發閉鎖性骨折、前胸壁及頭部挫傷，酒測值也達0.71，由於傷勢嚴重，需留院觀察治療，警方留待出院後函送南投地檢署偵辦。

    警方調查，袁男有多次酒駕紀錄，駕照早在4年前就被吊銷，仍未記取教訓，在餐敘後又騎機車上路，除了撞成重傷，也面臨酒駕公共危險刑責、多項交通違規罰款，還得賠償對方財損，得不償失。

    警方表示，今年1月24日立法院已三讀修正通過加重酒駕刑期、提高罰金（含未肇事及乘客連座）及累犯公布姓名照片等相關罰則，民眾勿以身試法，共同維護行的安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    酒駕拒檢又肇事釀禍的袁姓男子，酒測值達0.71。（埔里分局提供）

    酒駕拒檢又肇事釀禍的袁姓男子，酒測值達0.71。（埔里分局提供）

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