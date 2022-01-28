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    「假租屋真詐騙」收押金秒退群！ 10多名大學生受騙

    警方前天循線逮捕詐團陳姓成員。（警方提供）

    警方前天循線逮捕詐團陳姓成員。（警方提供）

    2022/01/28 13:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市有大學生透過網路租屋網租屋，沒想到掉入詐團陷阱，匯款押金後聯繫看屋，假房東卻以各種藉口推諉，最後退出LINE群組或封鎖，被害人求助無門才驚覺被騙報警，市刑大前天循線逮捕詐團中一名成員，初估已有10多名大學生受騙，除繼續追查共犯，並呼籲有租屋需求民眾務必當心。

    「您好，我是房東林小姐，現在這間物件很搶手，已有一組租客想先付押金讓我安排他們優先看屋，但我比較喜歡你們這組，如果你願意先付一個月押金，我就幫你保留物件……」，不少房客透過租屋網站或APP尋找合適房子，日前知名租屋網站出現許多全新裝潢的精美物件，租金卻略低於一般行情隱藏詐騙陷阱，吸引租客主動聯繫房東。

    惟撥打時對方卻以電話不易接通等由，要求房客「加LINE」聯繫，隨後再以物件搶手請租客匯款押金，等租客匯款後欲聯繫看屋，房東卻以各種藉口推諉，最後退出LINE群組或封鎖，被害人求助無門才驚覺被騙報警。

    台中市刑大偵七隊獲報調查發現，該知名租屋網之註冊號碼皆為人頭電話，經報請檢方指揮偵辦，實施偵查蒐證，交叉比對發訊位置，掌握相關涉案事實後，前天查緝35歲陳嫌到案，查扣作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物。

    偵七隊長陳步青今天說，經陸續解析證物發現，陳嫌透過人頭資料刊登租屋物件，再利用華麗的物件照片，吸引租客加LINE聯繫，詐騙押金得逞後隨即封鎖被害人，人間消失，讓被害人毫無管道追回押金，經清查起碼有12名以上大學生遇詐，損失押金自1.5萬到2.5萬元不等，訊後全案先依詐欺罪嫌送辦，並繼續追查其他共犯。

    市刑大大隊長林明佐表示，年節過後，開學將至，許多學生開始上網尋找開學後的租屋物件，詐騙集團也將觸角伸入租房物件，警方除規劃加強111年重要節日安全維護工作外，更呼籲民眾租屋前一定要看過物件及確認房東或房仲身分再行匯款，以免遭騙，如發現有可疑詐騙情事，立即撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案，一起平安過虎年，安心租屋。

    「假租屋真詐騙」的犯案流程。（警方提供）

    「假租屋真詐騙」的犯案流程。（警方提供）

    警方查扣作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物。（警方提供）

    警方查扣作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物。（警方提供）

    警方查扣作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物。（警方提供）

    警方查扣作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物。（警方提供）

    詐團扮假房東在知名租屋網站刊登精美物件，吸引租客聯繫騙匯租金。

    詐團扮假房東在知名租屋網站刊登精美物件，吸引租客聯繫騙匯租金。

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