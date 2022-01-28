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    首頁　>　社會

    控告刺青師傅性侵害 監視器拍到她主動趴上來求歡

    情境照

    情境照

    2022/01/28 09:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚的黃姓女子，去年2月與廖姓刺青師傅發生性關係，她事後提告指控廖男性侵害，不料，她卻不知道廖男的住處設有監視器，檢方勘查畫面，發現黃女主動趴在廖男身上求歡，之後又騎乘到廖男身上，且黃女意識清晰，並無醉酒等跡象，顯示廖男並未性侵害，黃女明顯是誣告，由台中地檢署自動舉發，偵辦黃女的誣告罪。

    不過，錄影畫面雖能證明廖男沒有性侵害，檢方不起訴處分，但他與已婚的黃女發生關係，還是得負擔民事賠償之責，黃女的丈夫控告廖、黃兩人，以兩人侵害配偶權，造成他精神上痛苦，求償80萬元，台中地院判決兩人應賠償20萬元，可上訴。

    判決書指出，黃女指控說，她與廖男認識很久，去年2月1日廖男約她修補刺青，兩人先喝酒，她信任廖男，不勝酒力而醉倒，等她清醒時，發現自己在廖男身上，她趕緊推開廖男，她並不同意與廖男發生關係。

    廖男則說，她與黃女認識很久，知道黃女已婚，當天兩人見面時，黃女宣稱已離婚，之後兩人發生關係，他並無違反黃女意願，黃女當時意識也清楚。

    此案於檢方偵辦性侵害時，勘驗設於廖男住處的監視器，卻發現黃女主動趴在廖男身上，之後騎乘到廖男身上，發生關係，畫面顯示黃女意識清醒，並無酒醉，黃女還扭動身體配合，認定廖男並未性侵害黃女，裁定廖男不起訴，改依誣告罪嫌偵辦黃女。

    至於黃女的丈夫，對黃女與廖男提出民事告訴，台中地院法官認為兩人確實損害黃女丈夫的配偶權，判決應連帶賠償20萬元，可上訴。

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