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    台中行刑式槍決 一句「跟老大30多年，3萬元還不出來」引殺機

    警方在案發後3小時內逮捕趙嫌。（資料照）

    警方在案發後3小時內逮捕趙嫌。（資料照）

    2022/01/27 13:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中東區26日中午傳驚悚槍擊案！林姓男子遭人以行刑式槍殺爆頭身亡，警方案發後在3小時內逮捕開槍凶嫌趙子穩，供稱因長期不滿遭林男使喚和欺壓，憤而行兇，但也有一說是死者與趙男是多年好友，同屬台中某知名角頭底下，案發前因死者向趙嫌催討債務時講了一句「跟老大30多年，3萬元還不出來」，激怒趙嫌因而引發殺機。

    事發地點位在東區精武東路一家超商外的座位區，51歲林男光天化日之下遭轟兩槍爆頭送醫不治，震驚路人和目擊民眾，警方調監視器並查訪附近店家及民眾，發現49歲槍手趙子穩行兇後後步行離開，接著駕駛車輛逃離，警方掌握車號追人循線追查，發現趙嫌藏匿在東協廣場頂樓。

    台中市第三分局會同市刑大查緝，市刑大大隊長林明佐親自帶隊，率10多名幹員荷槍實彈進行圍捕，由於趙嫌情緒不穩揚言自殘，專案小組善用談判技巧，趁其不備配合優勢警力進行壓制，並於現場起獲犯案改造槍械1把、改造子彈6發等證物，全案在案發不到3小時宣布破案。

    警方另在案發現場發現多張趙嫌手寫的信紙，其中兩張是留給妻小，另有一張是留給老大，初步調查趙嫌犯案動機，發現死者與台中某知名角頭的老大有親戚關係，趙嫌則是長期跟隨該名老大，有一說是，趙嫌供稱，因長期不滿遭死者使喚和欺壓，憤而行兇。

    但也有一說是，兩人當時相約在超商前喝咖啡時，死者向趙嫌催討欠債未果，語帶嘲諷說「都快50歲，跟老大30多年，連3萬元都還不出來」，因而引發趙嫌殺機，加上根據現場留下的信紙內容，不排除趙嫌原就已懷恨在心才會攜槍赴約，又被死者這句話激怒，因而掏出預藏手槍行凶。

    警方起出犯案的改造手槍。（資料照）

    警方起出犯案的改造手槍。（資料照）

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