可愛到凍抹條！新北動保員出勤救鸚鵡 帶回家養被判刑

新北市動物保護處梁姓動保員，前年收到民眾招領的紅肩金剛鸚鵡，見鸚鵡很投緣，想帶回家給母親飼養，卻在救援三聯單上註記紅肩金剛鸚鵡因「驚嚇死亡」，以別隻虎皮鸚鵡的死屍照片「狸貓換太子」交差，動保處獸醫察看發覺異狀上報調查送辦。（示意圖）

2022/01/27 13:39

〔記者張文川／台北報導〕新北市動物保護處梁姓動保員，前年收到民眾招領的紅肩金剛鸚鵡，見鸚鵡很投緣，想帶回家給母親飼養，卻在救援三聯單上，註記紅肩金剛鸚鵡因「驚嚇死亡」，以別隻虎皮鸚鵡的死屍照片「狸貓換太子」交差，動保處獸醫察看發覺異狀，上報調查送辦；梁認罪，台北地院依「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」將梁判處1年6月徒刑、緩刑5年，附帶180小時義務勞務、支付公庫5萬元、褫奪公權1年。可上訴。

判決指出，2020年3月25日，新北市新店區福民里辦公室，收到里民撿到送來的一隻紅肩金剛鸚鵡，隨即通報新北市動保處前來處理，梁男與魏姓動保員一同出勤，梁男覺得鸚鵡很可愛又投緣，便對魏員說「我想帶回家給媽媽飼養」，魏當下即出言勸阻。

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沒想到梁男不聽勸，不但未將鸚鵡送回動保處，還在救援三聯單上不實註記鸚鵡已死亡，死亡原因為「驚嚇」，引來動保處獸醫的懷疑；梁男便以在台北市鳥街取得1隻死掉的虎皮鸚鵡照片交差，但獸醫比對里辦的監視器畫面，發現照片上的鸚鵡，與監視畫面的鸚鵡不是同一隻，要求他將屍體帶回檢驗。

梁男自圓其說謊稱金剛鸚鵡飛走了，但仍紙包不住火，隔天他才將活跳跳的紅肩金剛鸚鵡本尊，帶至動保處。動保處調查後認為他涉侵占和偽造文書，移送法辦。

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