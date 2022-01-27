烏干達學生淪黑工 中州科大遭搜索羈押前推廣中心主任

傳出烏干達學生輪血汗黑工 檢警日前搜索中州科大。（彰化縣專勤隊提供）

2022/01/27 09:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕烏干達外籍學生疑淪過勞黑工，經媒體披露後引發社會譁然，彰化地檢署21日指揮移民署彰化縣專勤隊、彰化縣警局等單位兵分多路，大舉搜索中州科技大學、前推廣中心主任藍姓主嫌住處及人力派遣公司營業處所，經檢察官訊後，依涉嫌違反人口販運防制法、刑法詐欺罪及就業服務法聲押藍姓主嫌獲准，柴姓副校長以30萬元交保，楊姓前行政助理5萬元交保，國際交流中心主任及組長限制住居。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，全案21日當天前往中州科大等6處進行搜索，帶回被害學生13人，同時由檢察官訊問該校副校長等6人，後續清查有無相關共犯，及相關人員涉案情節，以保障外籍生來台就學的權益，而搜索現場被害學生遞交相關書面資料，檢察官已帶回進行釐清，視對全案後續調查有無幫助。

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根據移民署彰化專勤隊指出，彰化縣員林市中州科技大學以高額獎學金及校外打工實習機會吸引烏干達學生來台灣就讀，但學生卻因校方獎學金跳票、需支付10萬多元來台欠款費用、高額學雜費及生活費等因素，被迫選擇超時工作，進入無限負債迴圈。

檢警與移民署21日搜索當天，中州科技大學烏干達籍學生遞交陳情信給檢察官及移民署，表示來台目的是欣羨我國在科技及經濟上的巨大成就， 希望能獲取相關知識回國貢獻所學，用他們的台灣求學經驗，改善烏干達現狀和造福同胞，而非來台超時工作賺錢。

移民署表示，目前該校所有烏干達籍學生已全數安置於安全處所，學生們期待有關單位能協助他們完成來台就學初衷，而非被迫在異地超時工作以還清龐大債務。

彰化專勤隊長黃奕崗表示，依據就業服務法規定，在台外籍學生每週打工時數不得超過20小時（寒暑假不受20小時限制），呼籲僱用外籍學生打工的廠商應遵守就業服務法相關規定，避免觸法，移民署將持續與各國安團隊加強查緝，展現「保障合法，打擊非法」的決心。（10:04更新）

移民署彰化縣專勤隊在檢察官指揮下，日前大舉搜索中州科技大學，查獲烏干達外籍生疑淪過勞黑工。（專勤隊提供）

檢警搜索校園調查烏干達外籍生疑淪過勞黑工。（移民署彰化縣專勤隊提供）

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