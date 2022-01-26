為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    美籍男擅離防疫旅館挨罰15萬 離境被攔才到案繳清

    美籍男（左二）赴士林分署繳清15萬元罰鍰，獲解除境管返美探親。（士林分署提供）

    美籍男（左二）赴士林分署繳清15萬元罰鍰，獲解除境管返美探親。（士林分署提供）

    2022/01/26 14:01

    〔記者溫于德／台北報導〕一名來台求學的美國籍男子擅自離開居檢處所，挨罰15萬元卻又未繳，遭移送法務部行政執行署士林分署。但男子又搞失蹤，直到上週三準備出境時遭機場人員攔下，男子昨才繳清15萬元獲解除境管離境。

    士林分署說，這名美國籍男子去年9月1日從舊金山來台，依規定應居家檢疫至去年9月15日24時為止，男子卻在9月15日上午9時離開防疫旅館，遭桃園市政府衛生局裁罰15萬元，但男子未繳遭移送分署強制執行。

    士林分署調查後發現，男子是來台求學的國際學生，雖經多方查訪仍無法取得其實際聯絡方式或住址，因而通報移民署將其限制出境。

    士林分署說，男子上週三突然現身分署洽詢如何繳款獲解除境管，分署才知原來男子準備返美時遭機場人員攔下。男子另向分署表示，自己誤解中文檢疫指示，才提早15小時離開防疫旅館，不過他願意繳納罰鍰。

    男子昨天上午親赴士林分署繳清15萬元，士林分署立刻聯繫移民署解除其境管，男子得以返美探親，並於3月再度來台完成學業。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情影響 全台逾3.3萬人檢疫隔離中
    2022/01/25 18:37

    疫情影響 全台逾3.3萬人檢疫隔離中
    陳其邁︰高雄防疫旅館將增至6500間 量能絕對夠
    2022/01/23 16:57

    陳其邁︰高雄防疫旅館將增至6500間 量能絕對夠

    打牌持久戰神器 抗寒還兼助血液循環
    勞動部檢視219家防疫旅館 助改善通風空調
    2022/01/21 16:37

    勞動部檢視219家防疫旅館 助改善通風空調
    夫妻返台住進防疫旅館第5天 妻一早發現夫猝死
    2022/01/19 13:19

    夫妻返台住進防疫旅館第5天 妻一早發現夫猝死
    春節返國潮中市居檢人數達高峰 盧秀燕：防疫旅館使用率86.5％量能夠
    2022/01/18 12:50

    春節返國潮中市居檢人數達高峰 盧秀燕：防疫旅館使用率86.5％量能夠
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播