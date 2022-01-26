美籍男擅離防疫旅館挨罰15萬 離境被攔才到案繳清

美籍男（左二）赴士林分署繳清15萬元罰鍰，獲解除境管返美探親。（士林分署提供）

2022/01/26 14:01

〔記者溫于德／台北報導〕一名來台求學的美國籍男子擅自離開居檢處所，挨罰15萬元卻又未繳，遭移送法務部行政執行署士林分署。但男子又搞失蹤，直到上週三準備出境時遭機場人員攔下，男子昨才繳清15萬元獲解除境管離境。

士林分署說，這名美國籍男子去年9月1日從舊金山來台，依規定應居家檢疫至去年9月15日24時為止，男子卻在9月15日上午9時離開防疫旅館，遭桃園市政府衛生局裁罰15萬元，但男子未繳遭移送分署強制執行。

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士林分署調查後發現，男子是來台求學的國際學生，雖經多方查訪仍無法取得其實際聯絡方式或住址，因而通報移民署將其限制出境。

士林分署說，男子上週三突然現身分署洽詢如何繳款獲解除境管，分署才知原來男子準備返美時遭機場人員攔下。男子另向分署表示，自己誤解中文檢疫指示，才提早15小時離開防疫旅館，不過他願意繳納罰鍰。

男子昨天上午親赴士林分署繳清15萬元，士林分署立刻聯繫移民署解除其境管，男子得以返美探親，並於3月再度來台完成學業。

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